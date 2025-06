La Fiscalía admite denuncia penal contra Evo Morales y esta advierte a las FF.AA. de no prestarse a órdenes políticas

10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Evo Morales lanzó una advertencia a las Fuerzas Armadas. Foto: FB

eju.tv

Bloqueos: Fiscalía admitió la denuncia contra Evo Morales por diferentes delitos, señala Mariaca. Evo pide a las FFAA ‘no prestarse a decisiones políticas que pueden tener consecuencias legales e históricas’. Diputado evista asegura que Arce tiene una alianza «para liberar a los golpistas de 2019». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Bloqueos: Fiscalía admitió la denuncia contra Evo Morales por diferentes delitos, señala Mariaca

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este lunes que el Ministerio Público admitió la denuncia presentada en días pasados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional contra el expresidente Evo Morales por una serie de presuntos delitos cometidos durante los días de bloqueos. “Se ha presentado una denuncia en fecha 5 de junio del 2025 (…) con una serie de supuestos delitos cometidos por el señor Evo Morales Ayma”, indicó Mariaca, al citar también a una persona de apellido Rodríguez. Entre los delitos señalados se encuentran el “atentado contra la libertad de trabajo” y la “instigación pública a delinquir”, además de otros tipos penales que están siendo analizados por una comisión de fiscales, según expuso Mariaca. El ministro de Justicia, César Siles, también anunció que en la denuncia contra Morales también se iban a contemplar otros tipos penales como terrorismo, desobediencia a sentencias judiciales que inhabilitan al expresidente, además de atentados contra servicios públicos, seguridad de transporte y obstaculización de procesos electorales.

https://eju.tv/2025/06/bloqueos-fiscalia-admitio-la-denuncia-contra-evo-morales-por-diferentes-delitos-senala-mariaca/

Evo pide a las FFAA ‘no prestarse a decisiones políticas que pueden tener consecuencias legales e históricas’

En medio del conflicto para que se habilite su postulación presidencial, Evo Morales hizo un llamado a las Fuerzas Armadas (FFAA) y les advirtió que no deben prestarse a decisiones políticas que les traerán consecuencias. El Gobierno ha movilizado militares en los operativos para mantener expeditas las carreteras, ante la protesta del ala “evista” que insiste en la postulación de su candidato, pese a la negativa institucional que recibió de parte de los tribunales Electoral y Constitucional. “Llamamos a las Fuerzas Armadas a no prestarse a decisiones políticas que pueden tener consecuencias legales e históricas. Y pedimos a los organismos internacionales y defensores de derechos humanos que estén alertas ante esta peligrosa deriva autoritaria”, publicó Morales en redes sociales. Acusó al Gobierno de, ante el fracaso económico, apelar a la represión con operativos conjuntos entre policías y militares, cuando –afirmó- la Constitución prohíbe que las Fuerzas Armadas se usen de esta manera.

https://eju.tv/2025/06/evo-pide-a-las-ffaa-no-prestarse-a-decisiones-politicas-que-pueden-tener-consecuencias-legales-e-historicas/

Ejército se pronuncia y niega supuestas acciones militares contra el pueblo boliviano

El Comando General del Ejército, en las últimas horas se pronunció y emitió un comunicado oficial, rechazando y condenando aquellas declaraciones donde los acusa de planificar acciones militares contra infraestructuras civiles o personas. Consideran que estas declaraciones buscan confundir a la opinión pública para generar confrontación con el pueblo boliviano. “El Ejército Boliviano expresa su más enérgica condena y rechazo a estas declaraciones falsas que ponen en riesgo la integridad física de nuestros comandantes, del personal militar y de sus familias”, señala el documento. El comunicado indica que la formación de los comandantes de división, regimiento, batallón y unidades académicas se basa en estándares técnicos, tácticos y estratégicos, con apego irrestricto a la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley 1405 y los reglamentos internos de la doctrina militar. «Nuestros comandantes, en todos los niveles de mando, no han planificado ni mucho menos ejecutarán acciones ilegales”, agrega.

https://eju.tv/2025/06/ejercito-se-pronuncia-y-niega-supuestas-acciones-militares-contra-el-pueblo-boliviano/

Cochabamba: Pobladores de Valle Alto se organizaron y salieron a desbloquear en Tarata

A una semana del inicio de bloqueo en Cochabamba, vecinos de la zona de Valle Alto se organizaron con miras a desbloquear las rutas, iniciando estas acciones en la zona del cruce Tarata, lugar donde también se registra despliegue policial. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en Tarata se registra uno de los 12 puntos de bloqueo que se da en el departamento Cochabambino, al menos hasta las 15:00 de este lunes. Durante el fin de semana, con palas y equipos, los vecinos del Valle Alto también salieron a desbloquear la ruta que conecta a la región con Santa Cruz, por el camino antiguo, misma que va hacia los Valles cruceños. Este lunes se repitieron las acciones y aún se espera un informe de las fuerzas del orden al respecto, tomando en cuenta que también se dieron roces e intentos de agresión entre bloqueadores y desbloqueadores. Una vez que se dieron estas acciones, los vecinos también hablaron de hacer lo propio en la zona de Punata.

https://eju.tv/2025/06/cochabamba-pobladores-de-valle-alto-se-organizaron-y-salieron-a-desbloquear-en-tarata/

San Julián, Ascensión de Guarayos y Santa Rosa de la Roca, los puntos de bloqueo en Santa Cruz

Tres son los puntos de bloqueos que se registran en el departamento de Santa Cruz, realizados por sectores que protestan por el alza de precios, la escasez de combustible y exigen la renuncia del presidente Luis Arce. Las movilizaciones que incomunican al departamento de Santa Cruz con Beni y parte de la Chiquitania, se sumaron de forma gradual, lo que llevó a los operadores de transporte de la Terminal de Buses a suspender la venta de pasajes y viajes. Desde la Terminal Bimodal, la Policía confirmó que el departamento registraba tres puntos de bloqueos en San Julián, Ascensión de Guarayos y Santa Rosa de la Roca. Los grupos movilizados son afines al expresidente Evo Morales, quienes llevan más de dos semanas en protestas en el occidente del país; sin embargo, en Santa Cruz se cumplen cinco días de bloqueos, medidas que aseguran es de forma indefinida. El corte de las vías se debe a esas demandas que, según la dirigencia, la medida no será levantada.

https://eju.tv/2025/06/san-julian-ascension-de-guarayos-y-santa-rosa-de-la-roca-los-puntos-de-bloqueo-en-santa-cruz/

Oruro: La Policía identifica a responsables de violencia en Challapata y reporta 14 aprehendidos en Vinto

El viceministro de Régimen Interior y de la Policía, Jhonny Agruilera, denunció este lunes un ataque directo a la institucionalidad en el municipio de Challapata, en Oruro, protagonizado por seguidores de Evo Morales generaron caos, agresiones y obstrucción a la justicia en las últimas horas. Tras un operativo se identificó a cuatro personas que lideraron la jornada violenta que se registró el sábado pasado y se espera su captura. Asimismo, en el desbloqueo en la población orureña de Vinto se aprehendió a 14 personas, que esperan su audiencia cautelar. «La población de Challapata se opuso que personas que no viven en el lugar de esa localidad vengan y cometan estas agresiones, se logró identificar a quienes lideraron estas agresiones, que responden a una manipulación de carácter político, ese sentido hemos establecido que Pánfilo C., Édgar C., Rolando C. y Pedro Ll., por motivación de carácter político se constituyeron en verdaderos agitadores”, afirmó Aguilera.

https://eju.tv/2025/06/oruro-la-policia-identifica-a-responsables-de-violencia-en-challapata-y-reporta-14-aprehendidos-en-vinto/

Chávez dice que a partir de una hipotética renuncia de Arce, «todos deberían participar», incluido Evo

El abogado evista Wilfredo Chávez aseguró este lunes que, ante una hipotética renuncia del presidente Luis Arce, «todos deberían participar» como candidatos, incluido Evo Morales. «(Ante la supuesta renuncia de Arce) tenemos tres meses a partir de que la nueva autoridad ingrese en funciones, no sé la fecha, no sé si va a haber cambio siquiera, y luego de eso habría que ver si el tribunal renuncia, yo pienso que debería haber un remanso político, dando oportunidad a que todos participen, todos deberían participar, todos, sin exclusiones», manifestó el jurista. Los sectores que obedecen al dirigente cocalero comenzaron este lunes la segunda semana del bloqueo nacional de caminos para exigir la renuncia de Arce y que Morales sea inscrito para las elecciones generales. «Si sale de presidente Arce entiendo que habría un clima de mayor tranquilidad en el país, pues la proscripción pasaría a un lado con un gobierno, una gestión que no reprima como está reprimiendo Luis Arce», sostuvo.

http://eju.tv/2025/06/chavez-dice-que-a-partir-de-una-hipotetica-renuncia-de-arce-todos-deberian-participar-incluido-evo/

Diputado evista asegura que Arce tiene una alianza «para liberar a los golpistas de 2019»

El diputado evista Renán Cabezas aseguró este lunes que el presidente Luis Arce tiene una «alianza» con los involucrados en la crisis política de 2019 para liberarlos en medio de la crisis que ahora enfrenta su Gobierno. «(El presidente Luis Arce) está buscando únicamente un momento para liberar a Jeanine Añez y a (Luis Fernando) Camacho, quieren salir culpando a terceros, lavándose las manos, el presidente Arce Catacora gobierna con la derecha hace mucho tiempo», manifestó el legislador leal a Evo Morales. El Gobierno nacional enfrenta un bloqueo de caminos instruido por el exjefe del MAS, una movilización que busca acortar el mandato de Luis Arce para asegurar la inscripción de Morales como candidato a la presidencia. El mandatario acusó a los evistas de generar caos para habilitar contra la Constitución al dirigente cocalero, quien no puede volver a postular por la Presidencia. «El presidente está buscando liberar a los golpistas y lavarse las manos en el hermano Evo Morales», aseguró.

https://eju.tv/2025/06/arce-tiene-una-alianza-para-liberar-a-los-golpistas-de-2019/

El MNR se une a la Alianza Libre en respaldo a la candidatura de Jorge Quiroga

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se unió a la Alianza Libre para respaldar la candidatura presidencial de Jorge Tuto Quiroga, con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este aó. La decisión fue anunciada este lunes por el secretario ejecutivo del MNR, Javier Rojas, quien destacó que esta unión representa un compromiso con la unidad y la reconstrucción del país. “Hoy el MNR, formado en bloques departamentales, se adhiere con firmeza al apoyo a Tuto Quiroga. Creemos que este acto será de suma importancia porque estamos logrando unir fuerzas, como quiere la población. Nosotros representamos la unidad, y apoyaremos a Tuto”, manifestó Rojas. La adhesión del MNR a la Alianza Libre consolida un bloque político que busca aglutinar a sectores históricos y renovadores bajo un objetivo común: encarar con responsabilidad y cohesión el proceso electoral rumbo al período 2025–2030. Por su parte, el candidato presidencial Tuto Quiroga agradeció el respaldo.

https://eju.tv/2025/06/el-mnr-se-une-a-la-alianza-libre-en-respaldo-a-la-candidatura-de-jorge-quiroga/

Bloqueo de créditos en la ALP ocasiona rezago en desembolsos, Ejecutivo sugiere aprobar los de “rápida aplicabilidad”

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ocasionó el rezago en desembolsos, por lo que le sugirió al ente legislador aprobar los préstamos de “rápida aplicabilidad”. “Si en ese momento la Asamblea se hubiera dirigido a aprobar estos créditos hoy tendrían otra efectividad, tendrían otro tipo de impacto en la economía y hoy tienen ese problema; entonces, deberíamos apuntar a este otro tipo de créditos y pensar en otros créditos que tengan la rápida aplicabilidad”, explicó la autoridad en contacto con la radio Fides. Montenegro recordó que en reiteradas ocasiones se advirtió que, si el tratamiento y la aprobación de los créditos externos demoraba en la Asamblea Legislativa, éstos tienen un rezago en su desembolso. “Cuando nosotros solicitamos (…) el año pasado el desembolso de varios créditos por más de 1.600 millones de dólares, esa vez, hablamos de la importancia de hacerlo en ese momento”, dijo.

https://eju.tv/2025/06/bloqueo-de-creditos-en-la-alp-ocasiona-rezago-en-desembolsos-ejecutivo-sugiere-aprobar-los-de-rapida-aplicabilidad/