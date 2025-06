La guerra entre Israel e Irán es ahora una dura prueba de resistencia

Fuente: Infobae.com

Por: The Economist

En Tel Aviv y Teherán, los equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros. La guerra aérea y con misiles que Israel e Irán llevan décadas planeando ha llegado, y es espectacular y aterradora. Las autoridades israelíes afirman que necesitan al menos dos semanas para degradar las capacidades nucleares y de misiles de Irán. Eso significa que la lucha que se avecina es una prueba de resistencia para ambos países. Sin embargo, incluso entonces, Israel podría necesitar que Estados Unidos aseste un golpe decisivo a las instalaciones nucleares profundamente enterradas de Irán. Para Israel, los próximos días serán decisivos: si mantiene una aura de éxito, podría conseguir el apoyo del presidente Donald Trump. Pero si el ritmo de los daños a las instalaciones nucleares se ralentiza y las bajas se disparan, es posible que Trump presione para poner fin a la guerra antes de que Israel haya logrado sus objetivos. Un alto el fuego precipitado podría suponer un gran incentivo para que Irán se apresure a restablecer su programa nuclear.

Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos desde la madrugada del 13 de junio. Irán ha respondido con salvas de misiles balísticos y drones, aunque solo unos pocos han penetrado los sistemas de defensa de Israel. El objetivo oficial de Israel es “eliminar la amenaza existencial” que representan el programa nuclear y los misiles balísticos de Irán. Ha dado prioridad a atacar los cuarteles generales iraníes, las residencias de los generales y los lanzamisiles, y a lograr el dominio aéreo sobre Irán. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, ha afirmado que “se ha abierto el camino hacia Teherán”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, lo más importante es que los daños causados hasta ahora a las instalaciones nucleares de Irán son limitados. Tres días después del inicio de la guerra, solo se han atacado dos instalaciones principales, en Natanz e Isfahán, junto con algunas otras de menor importancia. Los analistas israelíes estiman que las IDF han atacado como mucho un tercio del programa nuclear, lo que lo retrasaría meses, no años. Israel aún no ha atacado las instalaciones nucleares subterráneas, incluida la gran planta de enriquecimiento de uranio de Fordow (aunque ha habido ataques israelíes sobre el terreno en Fordow). Las autoridades israelíes afirman que esto tendrá lugar pronto. Pero es posible que Israel carezca de bombas «bunker buster» lo suficientemente potentes como para destruir totalmente las plantas de enriquecimiento subterráneas.

Otros 10-20 días de bombardeos pondrán a prueba la resistencia de ambas sociedades. Tienen cosas obvias en común: una tradición de aprendizaje y ciencia y el hecho de ser naciones no árabes en una región a menudo inhóspita dominada por los árabes. Fueron aliados hasta la revolución islámica de Irán en 1979. Menos conocido es que sus estrategias militares reflejan las guerras de misiles con Irak. En el conflicto entre Irán e Irak de la década de 1980, la “guerra de las ciudades” vio cómo Irak lanzaba misiles Scud soviéticos contra Teherán y otras ciudades, lo que finalmente obligó al ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces líder de Irán, a “beber del cáliz envenenado” y firmar un acuerdo de alto el fuego en 1988. Más tarde, durante la guerra del Golfo en 1991, el líder iraquí, Sadam Husein, ordenó lanzar misiles Scud contra Israel.

El gran arsenal de Irán refleja este legado: su industria nacional fue impulsada por Libia y Corea del Norte y puede fabricar miles de misiles al año. Irán también puso en marcha un programa nuclear, con plantas de enriquecimiento de uranio construidas en búnkeres subterráneos en la década de 2000. Israel, por su parte, invirtió en sus propios sistemas de defensa antimisiles y adquirió a Estados Unidos escuadrones de cazas que fueron modificados con tanques de combustible adicionales y sistemas de guerra electrónica, lo que les permitió llevar a cabo ataques de largo alcance. Israel exigió que todas las viviendas nuevas tuvieran al menos una habitación que pudiera servir también como refugio antiaéreo reforzado.

Ahora, cada bando está desplegando sus respectivos arsenales con consecuencias devastadoras. La capacidad de resistencia de Israel se debe en parte a la defensa de su territorio: en las primeras 48 horas de la guerra, Irán lanzó alrededor de 300 misiles y 150 drones hacia Israel. La mayoría fueron interceptados por Israel, con la ayuda de las fuerzas estadounidenses en la región. Los pocos que lograron atravesar la defensa destruyeron docenas de edificios, mataron al menos a 14 personas y dañaron el cuartel general militar principal de Israel, en Tel Aviv, y una refinería de petróleo en Haifa, en el norte. Los daños físicos son menos graves de lo esperado. La factura financiera es enorme: las guerras de Israel desde octubre de 2023 han costado alrededor de 85.000 millones de dólares, pero eso fue antes de la última etapa con Irán. Un economista asesor del Gobierno calcula que los costes directos del combustible para aviones y las municiones para la guerra contra Irán ascienden a unos 300 millones de dólares al día: “Este Gobierno está dispuesto a pagar cualquier precio por la guerra en Irán, incluso agotar las reservas y endeudar a Israel durante generaciones”. Ahora mucho depende de la capacidad de Israel para destruir los lanzamisiles iraníes antes de que se agoten las reservas de misiles interceptores de Israel.

Irán, por su parte, contaba con 2000 misiles capaces de alcanzar Israel cuando comenzó la guerra, según la inteligencia israelí. Muchos de ellos ya han sido lanzados o destruidos por Israel, pero es casi seguro que los iraníes conservarán suficientes, almacenados bajo tierra, para seguir lanzando ataques contra Israel cada noche. Todavía es posible que Irán logre un golpe espectacular contra Israel que mate a muchos civiles o destruya un sitio estratégico. Sin embargo, el índice de desgaste dentro de Irán será peor, con la destrucción gradual de la mayor parte de su infraestructura nuclear y de misiles. Entró en la guerra en desventaja estratégica. Su representante, Hezbolá, quedó paralizado por los ataques israelíes el pasado mes de septiembre. Irán se enfrenta a una crisis económica, lo que hace que sus dirigentes sean vulnerables a los disturbios internos. Israel también ha bombardeado dos plantas civiles de combustible, lo que indica que podría empujar a esa economía tambaleante al abismo.

Como mínimo, los líderes israelíes creen que esta presión puede obligar a los líderes iraníes a considerar un acuerdo con Trump, en el que se verían obligados a desmantelar lo que queda de sus programas nucleares y de misiles. Para aumentar la tensión, Israel está aprovechando la posibilidad de que se produzcan disturbios internos en Irán que podrían poner en peligro a Alí Jamenei, el líder supremo, y a su círculo más cercano, e incluso a todo el régimen. Aunque los funcionarios israelíes afirman que el cambio de régimen no es un objetivo, el 13 de junio, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, se dirigió al pueblo iraní diciendo: “Esta es vuestra oportunidad de levantaros” contra un sistema “que os ha oprimido durante casi 50 años”.

Pero estas esperanzas israelíes de capitulación o cambio de régimen pueden no ser realistas. “La supervivencia del régimen es la máxima preocupación del líder supremo”, afirma Raz Zimmt, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Israel. “Pero, al mismo tiempo, considera que la capacidad nuclear de Irán, especialmente el enriquecimiento de uranio, es la piedra angular de esa supervivencia. Tener que elegir entre ambas es como elegir entre dos copas de veneno”. Sin una capitulación o un cambio de régimen en Irán, la guerra de Israel solo tiene sentido si puede retrasar el programa nuclear varios años. “Irán no puede vencer a Israel, pero Israel probablemente tampoco tiene la capacidad de destruir por completo el programa nuclear iraní”, afirma Amos Yadlin, exjefe de inteligencia militar de Israel.

No está claro si Estados Unidos, que sí cuenta con las bombas necesarias para destruir búnkeres, se unirá a la lucha. En declaraciones realizadas el 15 de junio, Trump se mantuvo ambiguo: “No estamos involucrados en ello. Es posible que nos involucremos. Pero en este momento no estamos involucrados”. La guerra de Israel va mejor de lo esperado. Aún podría obtener ayuda militar estadounidense. Pero si no la obtiene, necesitará otra forma de poner fin a la guerra que ha iniciado. Como dice Yadlin, junto con la campaña militar “también necesitamos una estrategia diplomática de salida, y Netanyahu no ha sido muy hábil a la hora de idear una”.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.