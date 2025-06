La justicia deniega recursos contra candidatos y ratifica su compromiso con la democracia y las elecciones

10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada. Foto: Abi

Vocal del TSE dice que el proceso electoral está «expedito» tras recurso retirado y acción desestimada. Tribunal de Santa Cruz rechaza medida cautelar contra candidatos y reafirma independencia judicial. El ministro Ríos anuncia acciones preventivas interinstitucionales ante la amenaza de nuevos bloqueos del evismo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Vocal del TSE dice que el proceso electoral está «expedito» tras recurso retirado y acción desestimada

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, sostuvo este viernes que el proceso electoral “está expedito” tras la desestimación de dos acciones contra los candidatos en carrera, una fue interpuesta en Santa Cruz y otra en La Paz. “Esta mañana en audiencia del ciudadano Henry Gutiérrez (diputado de Creemos) retiró la demanda en la sala constitucional tercera de Santa Cruz y había otra demanda en la sala constitucional primera de La Paz, planteada por Orlando Navarro, que también fue desestimada, por tanto, este proceso electoral está expedito”, indicó el vocal, en declaraciones a la red Uno. Esas acciones fueron presentadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aunque aún no se ha resuelto otro recurso que presentó el abogado René Villarroel ante el TSE para la inhabilitación de cinco candidatos presidenciales, afirmando que busca hace cumplir la Constitución Política del Estado y que los postulantes renuncien a los cargos que ocupan actualmente.

Tribunal de Santa Cruz rechaza medida cautelar contra candidatos y reafirma independencia judicial

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, se pronunció este viernes sobre la acción de cumplimiento que busca inhabilitar a candidatos para las próximas elecciones presidenciales y aclaró que la medida cautelar solicitada fue rechazada por no cumplir con los requisitos formales establecidos. “La Sala Constitucional ha denegado las medidas cautelares por incumplimiento de formalidades. Reitero, las ha denegado”, afirmó en conferencia de prensa. La autoridad judicial remarcó que el proceso aún se encuentra en fase de admisión y que no existe decisión sobre el fondo del caso. En ese marco, explicó que la admisión de la acción de cumplimiento no significa un pronunciamiento judicial sobre su contenido de fondo ni anticipa una posición institucional, sino simplemente el cumplimiento de requisitos procesales. Quezada advirtió que ni el Estado ni ningún estamento pueden intervenir en las decisiones del sistema judicial.

El ministro Ríos anuncia acciones preventivas interinstitucionales ante la amenaza de nuevos bloqueos del evismo

Ante la reiteración de las amenazas del sector evista contra la realización de las elecciones nacionales si Evo Morales no es habilitado como candidato a las elecciones nacionales, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, anunció que tanto su cartera de Estado como la Policía Boliviana tomarán las acciones necesarias para precautelar el desarrollo normal del proceso electoral hasta su culminación el próximo 17 de agosto, cuando más de 7 millones de personas acudirán a las urnas. El pasado miércoles, en una concentración llevada a cabo en la localidad de Shinahota en el trópico de Cochabamba, los asistentes proclamaron nuevamente a Morales como candidato presidencial y anunciaron que este domingo se dará a conocer la sigla con la que supuestamente participará en los comicios que se llevarán a cabo en cincuenta días; en la oportunidad, las bases cocaleras reunidas en esa concentración advirtieron nuevamente que ‘sin Evo no habrá elecciones’.

Pesquisas por muertes en Llallagua son investigadas sobre tres ejes

Las investigaciones por las muertes de policías en Llallagua son investigadas sobre tres ejes que permitirán esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los violentos hechos. «El Ministerio de Gobierno ha dispuesto la conformación de equipos de Inteligencia que están trabajando con la información que hemos logrado acumular, que está fundamentalmente situada en tres aspectos, primero, 63 hombres y mujeres que participan del sitiado, del bloqueo, del dinamitazo a lo largo de la carretera y tomas de instituciones, frente a 40 que han participado de la idealización, deliberación y ejecución de los asesinatos, que luego se reduce a 10 a quienes se atribuye la autoría intelectual», explicó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. Los bloqueos en Llallagua organizados por grupos de seguidores de Evo Morales terminaron en enfrentamientos con la Policía, en los que tres uniformados perdieron la vida.

Cochabamba: Montaño afirma que seguidores de Evo mantienen tomado el aeropuerto de Chimoré

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, confirmó este viernes que el aeropuerto de Chimoré continúa ocupado por seguidores del expresidente Evo Morales, lo que impide cualquier operación aérea hacia el Trópico de Cochabamba, región donde se resguarda el exmandatario ante una posible aprehensión por un presunto caso de trata y tráfico de personas. La toma se realiza con el fin de evitar la captura del expresidente. “El aeropuerto de Chimoré continúa tomado, eso hay que decirlo con mucha claridad. Está tomado por el ala evista, por gente vandálica que ha colocado piedras, palos y hasta quemaron parte de la plataforma de la pista, lo que genera daños y pone en riesgo la seguridad operativa que debe tener un aeropuerto”, señaló la autoridad, sobre la toma de la terminal aérea. Según la autoridad, la toma responde a la estrategia de impedir el ingreso de efectivos u operativos judiciales por vía aérea.

Evistas de Santa Cruz denuncian que cúpula de Andrónico vende candidaturas hasta a $us 50 mil

La dirigencia evista de Santa Cruz lanzó duras acusaciones contra el entorno del presidente del Senado y candidato presidencial, Andrónico Rodríguez. El presidente evista de la Regional Urbana, Tito Cedeño, denunció una supuesta red de venta de candidaturas en la que se estarían cobrando hasta $us 50.000 por un puesto en las listas. “Nosotros hemos denunciado la venta de cargos, han estado cobrando a nombre de la regional urbana y nosotros venimos a limpiar el nombre de la regional urbana, porque en ningún momento hemos pedido plata a nadie”, protestó Cedeño ante los medios desde plaza Murillo. El dirigente aseguró que incluso intentaron advertir personalmente a Rodríguez, pero fueron bloqueados por su cúpula. “Lo vamos a decir clarito. El entorno podrido que usted tiene, compañero Andrónico, no sirve ni para votarlo, porque si lo voto me lo devuelven con yapa”, expresó la autoridad y agregó que se entregaron pruebas digitales directamente al senador, como vouchers y nombres de los implicados.

¿Alianza Eva – Evo? Senador del MAS dice que el expresidente anunciará el acuerdo este domingo

El senador Hilarión Mamani, del ala androniquista del Movimiento al Socialismo (MAS), denunció que se gesta un posible acercamiento político entre el expresidente Evo Morales y la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, con miras a una eventual alianza electoral de cara a los comicios nacionales de 2025, incluso, advierte que el exmandatario inscribió a sus candidatos en la etapa de sustitución de asambleístas en las listas presentadas por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) La denuncia se da tras el anuncio de allegados al exmandatario desde el Trópico de Cochabamba, su bastión político, quienes anunciaron que el próximo domingo se oficializará la sigla política con la que Morales postulará a las elecciones generales; es más, el senador evista Leonardo Loza afirmó que ‘Evo será candidato sí o sí’, a propósito de un ampliado llevado a cabo en la localidad de Shinahota, en la que los asistentes nuevamente proclamaron candidato presidencial al líder cocalero.

Exministro Lima declaró por el caso consorcio: “Me puse a las órdenes del Ministerio Público”

Cerca del mediodía de este viernes el exministro de Justicia Iván Lima, salió de las oficinas de la Fiscalía de La Paz, hasta donde llegó para presentar su declaración como testigo en el caso consorcio, en el que está involucrado su sucesor César Siles, sobre el que se dictó detención preventiva. Cuando fue consultado por la prensa sobre las características de su comparecencia ante los investigadores del caso, Lima dijo que “las actuaciones están bajo reserva, por lo tanto, ninguna persona que declare puede brindar declaraciones públicas”, sin embargo, manifestó que se puso a disposición de los investigadores. “Este es el motivo por el cual no voy a dar ninguna declaración adicional”, sostuvo. Según las pesquisas del caso, el consorcio pretendía destituir a la magistrada Fanny Coaquira para beneficiar al suplente Iván Campero, quien cumple detención domiciliaria. Por este caso, el exministro Siles fue enviado a la cárcel con detención preventiva, aunque a la fecha se encuentra internado en un hospital.

La IATA reclama al Gobierno boliviano por falta de combustible y advierte que las operaciones aéreas están en riesgo

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), reiteró al Gobierno su “preocupación por la actual crisis de suministro de combustible de aviación en Bolivia, la cual se ha visto recientemente agravada por las distintas protestas y bloqueos de carreteras”, que está afectando “severamente” las operaciones en el país, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru de Santa Cruz. El organismo, que representa a más de 330 aerolíneas a nivel mundial, incluidas las principales que operan en y hacia Bolivia, envió una nota al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, el pasado 14 de junio, en la que advierte: “existe un riesgo real de que esta interrupción se prolongue más allá del plazo estimado (16 de junio), lo cual representa una amenaza directa a la continuidad de las operaciones aéreas en Bolivia”. “Si no se restablece el suministro regular de combustible de inmediato, las aerolíneas podrían verse obligadas a cancelar sus servicios”, se advierte en la nota.

Con la mira en el mercado internacional, Bolivia reabre la producción algodonera

El ministro Yamil Flores Lazo en persona encabezó un acto emotivo en la localidad pailoleña de Asipro, donde autoridades regionales, vecinos y productores algodoneros, además de periodistas, atestiguaron el inicio de la cosecha. La campaña agrícola de este año abarca una superficie de 5.188 hectáreas sembradas, de las que se espera una producción de 185.000 quintales de algodón. “Hace unas décadas, éramos potencia algodonera en Sudamérica, pero por la falta de atención y abandono de gobiernos anteriores, nos fuimos apagando. Hoy eso ya quedó atrás. Con hechos, estamos reactivando la producción algodonera”, sostuvo la autoridad. Recordó que el presidente Arce Catacora, avizorando el futuro de este rubro y su importancia para el país, decidió poner en marcha el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Algodones con una inversión de Bs 121,7 millones en 19 municipios de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

