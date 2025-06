Uzbekistán y Jordania hicieron historia y se clasificaron por primera vez al Mundial

Si bien esa victoria les había dado un fortísimo empujón, los jordanos necesitaban un resultado extra para garantizar su lugar en el certamen ecuménico. Ese resultado fue la victoria 2 a 0 de Corea del Sur sobre Irak en Basora con goles de Kim Jin-Gyu y Oh Hyeon-Gyu. Ese triunfo no solo hizo festejar a los jordanos a la distancia, sino que también clasificó a los surcoreanos, que llegaron a 19 puntos. Los iraquíes se quedaron con 12 y competirán en la cuarta ronda.

𝑯𝑬𝑹𝑶. 𝑨𝒁𝑰𝒁 𝑩𝑬𝑯𝑰𝑪𝑯 🌟

The man of the hour with the late winner! 🇦🇺#AsianQualifiers | #AUSvJPN pic.twitter.com/JNjFtuar1L

— #AsianQualifiers (@afcasiancup) June 5, 2025