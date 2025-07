“¿Cómo va a administrar un país si no pudo con Santa Cruz?”: Exalcaldesa Sosa cuestiona capacidad de Fernández

Sobre la polémica elección de su acompañante de fórmula, Sosa fue tajante: “Él habla de su dupla ganadora, (pero) al que lo ponga de vicepresidente lo hunde porque la imagen de él está muy deteriorada por mentiras, por montajes, por maldades, por revanchas políticas”.

La exalcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, lanzó duras críticas contra el alcalde y candidato presidencial de la Alianza Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, al poner en duda su capacidad de liderazgo nacional.

“¿Cómo va a administrar un país si no tuvo la capacidad de administrar una ciudad? Entonces, es reprochable lo que hace Jhonny Fernández”, cuestionó Sosa, en DTV, al candidato de UCS por su gestión local y sus aspiraciones presidenciales.

Sosa acusó a Fernández de actuar con autoritarismo y de evitar cualquier forma de fiscalización desde el Concejo Municipal. “Él lo que quiere hacer es lo que le da la gana y no tener control, porque ha atacado a los concejales municipales”, denunció.

La exalcaldesa lamentó que, en lugar de enfocarse en los problemas de Santa Cruz, Fernández esté más preocupado por su candidatura presidencial.

“Descuida la ciudad y se lanza de candidato a la presidencia. Yo no sé si cree que el pueblo es tonto para no saber y no creer en más mentiras que da este hombre”, complementó Sosa en referencia al descontento ciudadano con la actual gestión edil.

Sobre la polémica elección de su acompañante de fórmula, Sosa fue tajante: “Él habla de su dupla ganadora, (pero) al que lo ponga de vicepresidente lo hunde porque la imagen de él está muy deteriorada por mentiras, por montajes, por maldades, por revanchas políticas”.

Días atrás, Evaliz, hija de Evo Morales, negó públicamente cualquier intención de acompañar a Fernández en su binomio. A través de su cuenta de X, la hija del expresidente Evo Morales afirmó que su nombre fue utilizado “con el afán de confundir y dividir” y reafirmó su respaldo al movimiento indígena popular liderado por su padre.