El tirador de Manhattan quería llegar a la sede de la NFL pero confundió el camino: «Se equivocó de ascensor»

Shane Tamura creía padecer una lesión cerebral por el fútbol americano. Tras matar a cuatro personas, incluido un policía, se suicidó. La NFL confirmó que un empleado suyo resultó herido.

Un hombre con un rifle entra a un edificio de oficinas en 345 Park Avenue poco antes de un tiroteo que mató a varias personas. (Surveillance Camera/REUTERS)

Un hombre armado que mató a cuatro personas en un edificio de oficinas de Manhattan antes de suicidarse intentaba atacar la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por sus siglas en ingés), pero se equivocó de ascensor, según declaró el martes el alcalde Eric Adams.

Los investigadores creen que Shane Tamura, de Las Vegas, intentaba llegar a las oficinas de la NFL después de disparar a varias personas el lunes en el vestíbulo del edificio, pero entró accidentalmente en el ascensor equivocado, según declaró Adams en varias entrevistas.

Cuatro personas, entre ellas el policía de Nueva York Didarul Islam, que estaba fuera de servicio, resultaron muertas. La policía dijo que Tamura tenía antecedentes de enfermedad mental, y una nota incoherente encontrada en su cuerpo sugería que tenía una queja contra la NFL por una afirmación de que padecía encefalopatía traumática crónica, que solo puede diagnosticarse después de la muerte de una persona. Jugó al fútbol americano en la preparatoria en California hace casi dos décadas, pero nunca llegó a la NFL.

“Parecía haber culpado a la NFL”, dijo el alcalde a WPIX-TV. “La sede de la NFL estaba ubicada en el edificio y él se equivocó de ascensor”.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo en un memorándum al personal que un empleado de la liga resultó gravemente herido en el ataque y fue hospitalizado en con diagnóstico estable.

“Estamos profundamente agradecidos a los agentes de la ley que respondieron a esta amenaza de forma rápida y decisiva, y al oficial Islam, que dio su vida para proteger a los demás”, dijo Goodell.

La nota encontrada en Tamura afirmaba que padecía ETC, una enfermedad cerebral degenerativa relacionada con las conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales repetidos comunes en deportes de contacto como el fútbol americano, y decía que su cerebro debía ser estudiado después de su muerte, según informaron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto.

El atacante jugó al fútbol americano en la preparatoria en California hace casi dos décadas, pero nunca jugó en la NFL. (The New York Post)

También hacía referencia específica a la NFL, según una de las fuentes.

El tiroteo tuvo lugar en Park Avenue, una de las calles más conocidas del país, a pocas cuadras de la terminal Grand Central y del Rockefeller Center. También se encuentra a menos de 15 minutos a pie del lugar donde el director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue asesinado a tiros el pasado mes de diciembre por un hombre que, según los fiscales, estaba enfadado por la avaricia de las empresas, y el ataque del lunes podría llamar aún más la atención sobre la seguridad en el mundo empresarial.

El presidente Donald Trump dijo el martes que conoce bien esa zona de Manhattan.

“Confío en que nuestras fuerzas del orden lleguen al fondo de por qué este lunático cometió un acto de violencia tan sin sentido. Mi corazón está con las familias de las cuatro personas que murieron, incluido el oficial de la policía de Nueva York, que hizo el sacrificio definitivo”, publicó Trump en las redes sociales.

Edificio sede de la NFL, KPMG, Blackstone y Rudin Management

La policía inspeccionaba una bala en la pared del edificio (REUTERS/Kylie Cooper)

Además de albergar la sede de la NFL, el rascacielos es la sede de la empresa de inversiones Blackstone y otras compañías.

Blackstone confirmó que uno de sus empleados, Wesley LePatner, se encontraba entre los fallecidos.

“No hay palabras para expresar la devastación que sentimos”, dijo la empresa en un comunicado. “Wesley era un miembro muy querido de la familia Blackstone y lo extrañaremos profundamente. Era brillante, apasionada, cálida, generosa y muy respetada dentro y fuera de nuestra empresa”.

LePatner, graduada de Yale, era ejecutiva inmobiliaria en Blackstone, según el sitio web de la empresa, y trabajó más de una década en Goldman Sachs antes de incorporarse a la empresa en 2014.

Las cámaras de vigilancia mostraron al hombre saliendo de un BMW estacionado en doble fila justo antes de las 6:30 p. m. con un rifle M4, y luego cruzando una plaza pública para entrar en el edificio. Entonces, comenzó a disparar, según declaró la comisionada de policía Jessica Tisch, matando a un policía que trabajaba en la seguridad de la empresa y luego alcanzando a una mujer que intentaba ponerse a cubierto mientras él acribillaba el vestíbulo con disparos.

Shane Tamura, autor del tiroteo en Nueva York

A continuación, el hombre se dirigió al grupo de ascensores y disparó a un guardia en el mostrador de seguridad y a otro hombre en el vestíbulo, según la comisionada.

“Nuestro oficial fue asesinado en la entrada de la derecha nada más entrar en el edificio, el sospechoso entró en el edificio”, dijo Adams en una entrevista televisiva. “Parece que primero pasó junto al oficial y luego se giró hacia la derecha, lo vio y disparó varias veces”.

El hombre tomó el ascensor hasta el piso 33, donde se encuentran las oficinas de la empresa propietaria del edificio, Rudin Management, y disparó y mató a una persona en ese piso. Luego se suicidó, dijo el comisionado. El edificio, ubicado en 345 Park Avenue, también alberga las oficinas de la empresa de servicios financieros KPMG.

El oficial asesinado era un inmigrante

El oficial de policía de Nueva York Didarul Islam, quien fue asesinado a tiros en un edificio de oficinas de Manhattan. (New York Police Department via AP)

Islam era un inmigrante de 36 años procedente de Bangladesh que había servido como oficial de policía en la ciudad de Nueva York durante tres años y medio, dijo Tisch en una conferencia de prensa.

Su cuerpo fue cubierto con la bandera de la policía de Nueva York mientras era trasladado del hospital a una ambulancia, con sus compañeros oficiales formados en posición de firmes.

“Estaba haciendo el trabajo que le pedimos que hiciera. Se puso en peligro. Hizo el sacrificio definitivo”, dijo Tisch. “Murió como vivió: como un héroe”.

Adams dijo que uno de los retos de la investigación ha sido que Tamura llegó a Nueva York poco antes del tiroteo, por lo que dejó pocas pistas en la zona.

El alcalde dijo que también es un reto para las fuerzas del orden “tratar con personas que provienen de zonas con leyes laxas sobre armas que permiten a los individuos tener estas armas de gran potencia en ciudades como Nueva York, que tienen leyes estrictas sobre armas”.