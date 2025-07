El TSE desmiente trascendido sobre la supuesta renuncia de Óscar Hassenteufel

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Hassenteufel renuncia a la vicepresidencia y deja sin conducción al TSE, según reporte. Vocero de Andrónico sobre asesor: «Era sólo un colaborador y se toma como si fuera un delito». Expertos advierten al menos cinco factores que no hacen atractiva a Bolivia para la inversión extranjera. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Hassenteufel «ha solicitado baja médica» y no presentó su renuncia, afirma fuente

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Óscar Hassenteufel no presentó su renuncia al cargo, sino que solicitó una baja médica, según una fuente allegada al funcionario. «El doctor Óscar Hassenteufel ha solicitado baja médica», declaró a Asuntos Centrales «una fuente muy allegada» al titular interino del TSE. «¡Noticia falsa! Esto es un ataque al tribunal y a las elecciones de los que no quieren elecciones. Óscar Hassenteufel no ha renunciado a su cargo ni a nada en el Tribunal Supremo Electoral. Ha pedido licencia por baja médica por tres días», reportó, por su parte, el periodista José Pomacusi. A las 15:25 de este martes la agencia de noticias ANF publicó en su portal web la nota titulada «Óscar Hassenteufel presenta renuncia ‘irrevocable’ a la vicepresidencia y el TSE queda descabezado», información que continúa visible en su página de internet, pese a los desmentidos publicados por otros medios. Hassenteufel asume la Presidencia interina del TSE, habida cuenta que su mandato feneció hace unas semanas.

La Fiscalía General del Estado movilizará a 400 funcionarios el día de las elecciones

La Fiscalía General del Estado movilizará al menos a 400 funcionarios el día de las elecciones para garantizar los comicios y atender cualquier hecho de inseguridad durante esa jornada. «Más de 400 autoridades del Ministerio Público, es decir, fiscales de materia en todo el país van a estar desplazados tanto en ciudad como en provincia, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) va a estar también trabajando para atender cualquier acontecimiento», explicó a la prensa el fiscal general Roger Mariaca. El domingo 17 de agosto se celebrarán las elecciones generales, acontecimiento para el cual todas las fuerzas del orden del Estado trabajarán para garantizar una jornada pacífica, en virtud de las amenazas de grupos de seguidores de Evo Morales. «Con carácter previo se ha tenido una reunión con los nueve tribunales departamentales y los fiscales departamentales, así también mi persona con los vocales del Tribunal Supremo Electoral en Sala Plena, para coordinar todos los trabajos para las elecciones», declaró Mariaca.

TCP reafirma compromiso con los comicios y destaca rechazo a acciones que buscaban frenar el proceso electoral

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó su compromiso con la defensa del proceso electoral en el país, tras que la Sala Constitucional Primera de Beni rechazara dos recursos que pretendían paralizar las elecciones nacionales previstas para el 17 de agosto. La decisión se suma a una línea asumida por el Órgano Electoral que refuerza la continuidad del calendario electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Así afirmó la mañana de este martes el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, quien informó que, tanto la acción popular, presentada por una ciudadana, así como la acción de amparo constitucional, interpuesta por un diputado nacional, fueron desestimadas por ese tribunal de Beni. De esa manera, se precautela el proceso electoral que tendrá su corolario el día en que los más de 7 millones de votantes acudan a las urnas en todo el país. El fallo emitido el lunes fue interpretado por diferentes sectores y los propios vocales del TSE como un respaldo clave al cronograma electoral.

Claure insta a cuidar el voto en los comicios y pide adscribirse a iniciativa de control electoral

El empresario boliviano radicado en Estados Unidos, Marcelo Claure, se plegó a la iniciativa ciudadana ‘Cuidemos el voto’, que aglutina a diferentes organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas de oposición que participarán en los comicios programados para el 17 de agosto, universidades y otros colectivos de activistas, que participarán en el control de las mesas electorales de todo el país, para precautelar la decisión popular expresada en las urnas. “Hay otra cosa que me preocupa, que es el tema del voto, porque me preocupa mucho que al boliviano le roben el derecho más importante que es el derecho del voto”, dijo Claure pidió “a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana. Yo lo digo y lo repito, uno de mis compromisos grandes con Bolivia es garantizar de que estas elecciones sean limpias”. Mediante un video publicado en sus redes sociales, Claure instó a la gente a inscribirse en el enlace https://voluntarios.cuidemoselvoto.com/ y ser parte activa del control electoral ciudadano.

Vocero de Andrónico sobre asesor: «Era sólo un colaborador y se toma como si fuera un delito»

El vocero de Alianza Popular aseguró este martes que el español Antoni Gutiérrez-Rubí era «sólo un colaborador» de Andrónico Rodríguez y que eso se toma «como si fuera un delito». «Era simplemente un colaborador y se está tomando como si fuera delito tener un asesor (…), nosotros hemos hecho siempre todo frente al pueblo», declaró a la prensa el vocero Félix Ajpi. La noche del domingo Rodríguez aseguró que su principal asesor político no cobra más de medio millón de dólares, sin embargo, no supo explicar de dónde sale el dinero para cubrir ese y los demás gastos de su campaña. «Cuando el Órgano Electoral nos proveía dinero a los partidos, nosotros (en el MAS) hemos devuelto el 100%, nunca hemos gastado ese dinero del Estado porque nuestras fuerzas sociales son suficientemente capaces con su capital humano, aportan para la campaña en comunidad», respondió Ajpi sobre el origen del financiamiento de la campaña de Rodríguez. Ajpi precisó que su salida del país puede haberse debido a que todavía no le habían pagado por sus servicios.

Expertos advierten al menos cinco factores que no hacen atractiva a Bolivia para la inversión extranjera

Inseguridad jurídica, conflictos político-sociales, bajas calificaciones, restricciones a las exportaciones y la ingobernabilidad, son algunos de los factores que hacen a Bolivia poco atractiva para la inversión extranjera, según dos economistas. “Es una combinación de varios factores. Cualquier inversionista va a pensar o no tomar a Bolivia como una opción para invertir si las tres empresas que califican precisamente los créditos y las inversiones internacionales te dicen que hay una crisis de balanza de pagos y un posible default, que tiene problemas de gobernabilidad y gobernanza”, afirmó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, en declaraciones a la ANF. Esas afirmaciones surgen luego de que se difundió el informe de Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde sitúa al país como una de las regiones que recibió menor inversión extranjera con relación a otros países de la región.

Avicultores advierten que el precio del pollo se incrementará por el invierno y la crisis económica

Los comercializadores de carne de pollo de la ciudad de El Alto advirtieron este martes que el precio de este alimento se incrementará no sólo por la temporada de invierno, sino también por la crisis económica que atraviesa el país. «El invierno va a perjudicar, se requiere alimento, insumos, vacunas que se compran del extranjero y eso afecta para que el producto se abastezca con normalidad», explicó el representante de los comercializadores de pollo, Jhoasir Calamani. Cada año el inicio del invierno ocasiona el encarecimiento de la producción agrícola y avicultora debido a la baja en la producción por los efectos del clima. Sin embargo, a este fenómeno este año se suma la escasez de carburantes y la falta de dólares. «Nuestros compañeros avicultores ya han anunciado que el factor climático, el invierno, llegará a afectar, pero más que todo está la inestabilidad económica, la falta de combustible», indicó. «Ahorita estamos con un precio de 19,50 el kilo, si va a haber desabastecimiento va a sobrepasar los 20 bolivianos, esperemos que no supere los 30”, apuntó.

Procurador aclara que no existe orden judicial de traslado de Camacho a Santa Cruz

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, aclaró este martes que no existe una orden judicial para el traslado de Luis Fernando Camacho a la ciudad de Santa Cruz, como informó la defensa legal del excívico cruceño. Explicó que lo dispuesto por el juez en una reciente audiencia fue solo una recomendación administrativa. “Hay que aclarar lo siguiente, el juez jamás ha ordenado similar situación. Lo que sí ha indicado, y de manera textual es lo siguiente ‘se recomienda, se exhorta a las autoridades administrativas realizar los trámites administrativos pertinentes para viabilizar el traslado del señor Camacho a la ciudad de Santa Cruz’, empero dice también ‘si es que existe alguna situación que pueda generar algún impedimento, deben hacerle conocer al Tribunal de Sentencia’”, dijo Condori en conferencia de prensa. Según el Procurador, la defensa de Camacho habría activado una acción de libertad argumentando que se vulneró su derecho a asistir a 14 audiencias que se suspendieron previamente en el caso denominado “Decretazo”.

Jeanine Añez exige a la Fiscalía investigar “manipulación” de la declaración de testigo clave de la crisis del 2019

La expresidenta Jeanine Añez exige a la Fiscalía General que inicie una investigación por las declaraciones que realizó Oscar de la Fuente Amelunge como testigo del proceso por la crisis política del 2019. La exmandataria señala que esas declaraciones fueron falsas o manipuladas por uno de los fiscales que investiga el caso. “Exijo que el Ministerio Público y las autoridades judiciales respondan de cara al país a esta denuncia, porque detrás de cada acusación falsa hay delitos cometidos contra los derechos fundamentales de quienes fuimos perseguidos y secuestrados, seguimos encarcelados y mellados por años”, señala Añez. Supuestamente De la Fuente había acusado a la expresidenta, al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y al exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari de estar involucrados en hechos que, de acuerdo a Jeanine, son “falsos” y que están vinculados a la crisis de 2019 en donde se dio la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral.

Incendio en Sopocachi dejó 25 familias afectadas y posibles daños estructurales

El incendio de gran magnitud registrado la noche del lunes en el barrio de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, dejó daños materiales y afectó a 25 familias, aproximadamente, entre residentes y arrendatarios de oficinas de un edificio. El abogado de los copropietarios del inmueble afectado, José Gudiño, informó que se presentará una denuncia penal; sin embargo, aún se espera el informe oficial, tanto de Bomberos como de la Policía Boliviana, para establecer responsabilidades. “Ha sido un incendio de bastante magnitud. Estamos ahora formalizando las denuncias pertinentes y también viendo los informes que vayan a salir. En principio la denuncia es contra los autores, aunque esa certeza la determinarán los peritajes”, explicó Gudiño. Según las investigaciones preliminares, el siniestro se produjo en instalaciones de la empresa Domoticus, que fue sofocado gracias a la intervención del cuerpo de Bomberos, que contó con el apoyo de vecinos de la zona. Aún se investigan las causas y se teme que la estructura del edificio haya sufrido daños severos.

