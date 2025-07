Fracasa intento de frenar elecciones en Beni: TDJ rechaza acción popular

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La Sala Constitucional de Beni rechazó el recurso contra el presidente del TSE. Foto: APG

eju.tv

TDJ de Beni niega acción que buscaba inhabilitar a candidatos. Claure acusa a Reyes Villa de “mentiroso”, lo tilda de “MASfred” y afirma que “jamás” le ofreció ser embajador en EEUU. Andrónico se enreda con su doble discurso: en TV afirma que Camacho es preso político y en redes lo niega. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TDJ de Beni niega acción que buscaba inhabilitar a candidatos

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni denegó la tutela solicitada en una acción popular que pretendía inhabilitar a candidatos que ejercieron funciones por dos periodos. La decisión fue asumida por la Sala Constitucional Primera, que no halló vulneración de derechos colectivos o difusos que justifiquen la medida. “Se han emitido resoluciones de cumplimiento obligatorio y se notificará a todas las partes en un plazo de 24 horas”, informó el presidente del TDJ, Charles Mejía, en conferencia de prensa. El caso tiene relevancia nacional, ya que se basa en la reciente Sentencia Constitucional 0007/2025, que limitó la reelección indefinida. Sin embargo, el fallo judicial descartó que esta acción ponga en riesgo el desarrollo de las elecciones del 17 de agosto. La autoridad judicial también denunció una presunta injerencia del Consejo de la Magistratura. Afirmó que, minutos después de concluir la audiencia, funcionarios de esa entidad intentaron ingresar a la sala para intervenir. “No se puede amedrentar al Órgano Judicial”, advirtió.

– Claure acusa a Reyes Villa de “mentiroso”, lo tilda de “MASfred” y afirma que “jamás” le ofreció ser embajador en EEUU

El empresario Marcelo Claure se estrelló hoy contra el candidato de Súmate, Manfred Reyes Villa, luego de que este último afirmara que Claure le ofreció ser “embajador en Estados Unidos” y socio en negocios de litio, a cambio de bajar su candidatura y apoyar a Samuel Doria Medina. El magnate boliviano negó tajantemente esas versiones y calificó a Reyes Villa de “mentiroso” y que ahora entiende por qué le apodaron de “MASfred”. “Totalmente falso, Manfred. Jamás te ofrecí ser mi socio en ningún negocio de litio, ni a vos ni a nadie. Te llamé por cortesía, antes de anunciar mi apoyo a Samuel Doria Medina, para explicarte mi decisión. Te dolió. Lo entiendo”, escribió el empresario en sus redes sociales. Claure, que en los últimos meses ha mostrado un creciente interés por incidir en la política nacional, reiteró que no tiene intenciones de ocupar cargos públicos ni de participar en alianzas económicas con figuras políticas. Estoy aquí para ayudar a reconstruir Bolivia, no para hacer negocios con la política”, enfatizó el empresario internacional.

– Andrónico se enreda con su doble discurso: en TV afirma que Camacho es preso político y en redes lo niega

El candidato presidencial por la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, quedó atrapado en su propia contradicción tras afirmar en una entrevista televisiva que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es un “preso político” y luego intentar salir de esa declaración mediante un video difundido en sus redes sociales. La ambigüedad provocó una ola de críticas desde el evismo y arcismo. “Lamento mucho la reedición y distorsión de mis declaraciones en torno al caso del señor Camacho. Mi entrevista fue pregrabada en donde explique mis razones del caso y lamentablemente algunos detractores sacan esa parte para generar distorsión y provocar acusaciones”, enfatizó Andrónico. Sin embargo, durante la emisión de su entrevista en Red Uno su declaración fue tajante: “Para mí, por supuesto que sí…”, respondió cuando le consultaron si Camacho era “un preso político”. En ese mismo programa, Rodríguez argumentó que los hechos luctuosos de Senkata y Sacaba no deben quedar en la impunidad.

– Dunn entrega su plan de Gobierno a Tuto Quiroga y reta a los candidatos: “Gánense el voto liberal”

El analista financiero y exaspirante a candidato presidencial, Jaime Dunn, confirmó hoy que entregó personalmente su programa de gobierno a Jorge Tuto Quiroga y desafió a todos los postulantes presidenciales a ganarse el respaldo del electorado liberal. “No se trata de que Jaime Dunn lleve votos a alguien, se trata de que los candidatos se ganen el voto liberal”, afirmó este lunes en conferencia de prensa desde Santa Cruz. Dunn reveló que recibió una solicitud formal por parte de la Alianza Libre de Tuto para obtener el programa de gobierno de Dunn. “La Alianza Libre ha requerido una copia de mi programa de Gobierno y se lo he remitido personalmente a Quiroga”, complementó. Dunn dejó en claro que su propuesta está abierta a todos los postulantes no socialistas que deseen conocer y debatir el contenido de su programa y que hará llegar una copia de su programa de Gobierno a todos los interesados y que tiene las puertas abiertas para “poder discutirlo y analizarlo”. El documento entregado sintetiza los 15 pilares de su plan.

– Samuel y Tuto van en busca de Dunn: quieren reunirse con él y hablar de sus propuestas

Tanto Samuel Doria Medina, como Jorge Tuto Quiroga, manifestaron por separado este lunes su intención de reunirse con el analista financiero Jaime Dunn, con la intención de incorporar propuestas a su programa de gobierno. Estos anuncios surgen después de que Dunn ofreció Programa Nacional para la Generación de Riquezas a los candidatos “no socialistas”, con el objetivo de desmantelar el sistema y que abracen las ideas de la libertad. “Voy a reunirme con el señor Dunn para considerar sus propuestas. Yo considero que tiene una serie de propuestas muy útiles”, dijo Doria Medina en Sucre. “Estamos buscando contacto para poder juntarnos y conversar con Jaime Dunn, de cómo llevamos adelante un programa que le garantice a Bolivia un futuro diferente, de libertad irrestricta y plena, y creo que tiene mucho que aportar”, manifestó Tuto Quiroga en Tarija. Quiroga también destacó que Dunn haya realizado “una defensa cerrada de los principios de libertad” y las virtudes de vivir con propiedad, Estado pequeño, con justicia independiente.

– Aciertos, omisiones y estrategias: la lectura de Saavedra sobre el debate presidencial

El analista político Carlos Saavedra ofreció una lectura estratégica del más reciente debate presidencial entre Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, centrada en los aciertos, omisiones y reposicionamientos que marcan el rumbo hacia las elecciones del 17 de agosto. Saavedra destacó que el debate dejó ver con claridad las apuestas tácticas de cada candidato. En su análisis, Tuto Quiroga sorprendió al adoptar un tono más moderado, alejándose de su estilo confrontacional. “Veo un Tuto descafeinado, un Tuto light. No es el Tuto que conocemos, más mordaz, más radical. Ahora busca el voto del centro, y por eso hasta se convirtió en un ‘piropeador serial’ de Jaime Dunn”, afirmó Saavedra en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Según Saavedra, este viraje no es casual. “El Tuto original llegó a su tope de votación. Esta nueva versión es una jugada estratégica para ampliar su base electoral, entendiendo que el voto de centro será determinante”, señaló.

– Macusaya: No más “pachamamadas”, el indígena debe escalar otros espacios

Carlos Macusaya, sociólogo y actual candidato a senador suplente por la Alianza Popular, propone transformar el enfoque del indigenismo en Bolivia, alejándolo del “folclorismo vacío” y orientándolo hacia la participación activa en espacios de poder, conocimiento y tecnología. Autodefinido como indianista, Macusaya criticó duramente lo que denominó el “pachamamismo” o “pachamamadas”, que a su juicio han reducido la imagen del indígena a un símbolo decorativo sin incidencia en las decisiones estructurales del país. “Es hora de poner un alto a las pachamamadas”, declaró Macusaya en referencia a las prácticas que, según él, convierten al indígena en objeto de espectáculos simbólicos, sin afectar las relaciones reales de poder ni abrir oportunidades para su protagonismo en ámbitos como la educación, la tecnología o la profesionalización. Macusaya recordó que la participación electoral de los movimientos indianistas se remonta a los años 60 y se consolidó en 1978 con organizaciones como el Movimiento Indio Tupac Katari.

– «La excusa no es un derecho, sino una excepción, en la que hay sanciones y beneficios», detalla vocal del TED La Paz

El vocal convocó a los ciudadanos a cumplir con su deber democrático y recordó que, tras la publicación de la lista de jurados electorales, que incluye a 204.156 personas sorteadas el pasado viernes, se abrió desde este lunes un periodo de siete días para presentar excusas, acompañadas de documentación de respaldo. El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Sabino Chávez, recordó este lunes a la ciudadanía que la excusa para no ejercer como jurado electoral en las elecciones generales, que se realizarán el 17 de agosto de este año, no es un derecho, sino una excepcionalidad que debe justificarse debidamente. Asimismo, indicó que hay sanciones y beneficios para los que fueron elegidos por el Órgano Electoral. “La excusa no es un derecho propiamente dicho, sino una medida excepcional que contempla la ley en casos concretos, como problemas de salud, embarazos en etapa final, lactancia dentro de los primeros dos años, ya que deben permanecer más de ocho o diez horas en las mesas de sufragio.

– Camacho debe estar en Santa Cruz el viernes, exige su defensa

Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, exigió el lunes que su defendido sea trasladado a Santa Cruz para asistir de manera presencial a su audiencia judicial programada para el viernes 25 de julio. Recordó que existe una instrucción judicial clara emanada de un Tribunal de La Paz que debe ser acatada por las autoridades correspondientes. “Luis Fernando Camacho debería estar el viernes 25 en Santa Cruz, no solamente por la asistencia constitucional ordenada por un Tribunal de la ciudad de La Paz, sino por mandato de la ley”, sostuvo el jurista en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Camacho recordó que el Código de Procedimiento Penal establece el principio de inmediación, que garantiza la presencia física de las partes en los actos procesales. Además, citó la Ley 2298 de Ejecución Penal, la cual señala que el director de cada centro penitenciario es responsable del traslado de los privados de libertad a sus audiencias.

– Camacho: No solo es Andrónico, varios masistas reconocieron que Camacho es un preso político

El abogado Martín Camacho, representante legal del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, sostuvo este lunes que no es la primera vez que miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) reconocen que su defendido es un preso político. En ese marco, exigió su inmediata liberación y responsabilizó al Gobierno nacional de mantener una persecución sistemática contra la autoridad departamental. «Ya lo dijo Iván Lima cuando era ministro de Justicia y ahora lo reitera Andrónico Rodríguez. No es una novedad que el MAS admite la condición de preso político del gobernador Luis Fernando Camacho», declaró Camacho en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El jurista recordó que el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, durante una entrevista difundida el 20 de julio por la Red Uno, calificó expresamente a Camacho como «preso político» y cuestionó la falta de igualdad de condiciones frente a otros casos como el del expresidente Evo Morales.