Monasterio no se retracta y redobla la acusación contra Samuel: “El poder huele a cocaína”

Tomás Monasterio volvió al ruedo político con una advertencia fulminante. Tras semanas de silencio, el vocero de la Alianza Libre reapareció en sus redes sociales para ratificar sus denuncias y desafiar el liderazgo de Samuel Doria Medina, a quien acusó de permitir que una hija de un narcotraficante sea candidata a senadora.

“No me retracto. Dije lo que los cobardes callan: que un narco condenado logró meter a su hija como candidata… en las narices de Samuel. ¿Guerra sucia? Sucia es la política que calla cuando el poder huele a cocaína”, enfatizó Monasterio en sus redes sociales.

En la misma línea, el exdiputado aclaró que no se someterá a presiones y que su postura no responde a ninguna orden partidaria.

“No tengo jefes. No creo en patrones. Guardé silencio para no sumarme al ruido de la campaña. (…) No necesito permiso para decir la verdad. Y no voy a pedir perdón por haberla dicho primero”, escribió el vocero de la Alianza Libre.

Las acusaciones de Monasterio apuntan directamente a la candidatura fallida de Carla Robledo, hija de Carlos Arturo Robledo, alias “Gafas” o “Chichito”, detenido en 2021 en Estados Unidos por narcotráfico. Tras la denuncia, Robledo renunció a su postulación, pero el hecho generó un escándalo que todavía no se apaga.

En la ocasión, el vocero de Libre puso en duda el origen de los fondos que financian la campaña de Doria Medina y señaló presuntas irregularidades.

“No es la primera vez que me enfrento al poder del narcotráfico. A lo largo de mi vida política he sido perseguido, encarcelado y amenazado de muerte por denunciar lo que otros prefieren callar, esta no es la excepción”, expresó Monasterio, el mes pasado, y agregó que considera las reacciones contra él como una confirmación de haber tocado “intereses oscuros”.

Desde la Alianza Unidad, el diputado opositor Erwin Bazán calificó las denuncias de Monasterio como una operación política coordinada con el MAS para debilitar a Samuel, actual líder en las encuestas.

“El diputado masista Rolando Cuéllar, en una acción coordinada con el vocero de Tuto Quiroga, Tomás Monasterios, está pretendiendo sentar una denuncia judicial para afectar la candidatura de Samuel”, denunció el diputado de Creemos, semanas atrás.

Bazán fue más allá y acusó directamente a Tuto Quiroga de actuar en complicidad con el oficialismo. “Quiroga y su vocero llegaron a un nivel de funcionalidad que hizo que ahora coordinen con el Gobierno y el MAS para afectar la candidatura de Samuel Doria Medina”, dijo. Mientras tanto, Monasterio promete más revelaciones y asegura que su lucha “recién empieza”.