“Prepárense para lo que viene, porque esto recién empieza”, advierte el vocero de Libre

En medio de una creciente controversia política, el vocero de Libre, Tomás Monasterio, emitió este miércoles un pronunciamiento en el que ratifica sus denuncias contra presuntos sectores ligados a la alianza Unidad-Creemos e incluso lanzó una advertencia y dijo que si les molesta lo que manifiesta: «Prepárense para lo que viene, porque esto recién empieza”. El fin de semana, el exdiputado pidió explicaciones sobre el origen de los fondos de campaña de Samuel Doria Medina.

El mensaje, que fue difundido en sus redes sociales, surge tras las declaraciones que hizo Monasterio el fin de semana pasado, cuando cuestionó el supuesto financiamiento de la campaña electoral de Samuel Doria Medina y criticó la inclusión de Carla Robledo como candidata a senadora, por ser hija de Carlos Arturo Robledo, alias “Gafas” o “Chichito”, detenido en 2021 en Estados Unidos por un delito de narcotráfico. Tras esas afirmaciones, ella renunció a su candidatura, lo que generó reacciones.

«No es la primera vez que me enfrento al poder del narcotráfico. A lo largo de mi vida política he sido perseguido, encarcelado y amenazado de muerte por denunciar lo que otros prefieren callar, esta no es la excepción. Los ataques de estos días no me quiebran. Me confirman que tocar intereses oscuros siempre provoca reacciones desesperadas», sostuvo en su publicación.

Asimismo, cuestionó la reacción de Samuel Doria Medina, quien días atrás afirmó no conocer a Carla Robledo y la retiró de las listas solo después de que el escándalo se hiciera público. En ese sentido acusó al candidato presidencial de la alianza Unidad de intentar “lavarse las manos” y evadir responsabilidades.

«No me van a intimidar. No me voy a callar. No me voy a correr. Bolivia merece una política sin mafias, sin padrinos y sin listas contaminadas”, insistió Monasterio.

Al respecto, el asambleísta departamental cruceño y miembro de la alianza Unidad, Zvonko Matkovic, criticó ayer duramente las declaraciones de Monasterio, al considerarlas parte de una estrategia orquestada. Acusó directamente a Jorge Tuto Quiroga, candidato presidencial de Libre, de ser el responsable a lo que calificó como una «canallada», como desesperación ante los resultados de las encuestas que sitúan a Doria Medina como favorito para las elecciones del 17 de agosto de este año.