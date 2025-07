Sectores exigen al gobierno garantizar el suministro y eliminar trabas en la importación de combustible

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los operadores de transporte interdepartamental de La Paz protestaron por la falta de diésel

Choferes de Bolivia: "presidente, no es solución decir no puedo garantizar combustible, es su obligación". Caneb pide eliminar burocracia e intermediarios para importar diésel. Expectativas políticas reducen el riesgo país, pero aún es insuficiente para atraer inversión, afirman economistas.

– Choferes de Bolivia: “presidente, no es solución decir no puedo garantizar combustible, es su obligación”

Con filas en los surtidores de Bolivia desde hace más de dos meses, este viernes la Confederación de Choferes conminó al presidente Luis Arce y al Gobierno a solucionar este problema. Desde el Gobierno indicaron que la falta de aprobación de créditos causa esta situación. “Señor presidente, no solamente es decir que no voy a poder cumplir, eso no es solución. La solución es tu obligación, es obligación del Gobierno proporcionar combustible”, manifestó Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia. Las filas por combustible en los surtidores se iniciaron el 9 de mayo. Desde entonces, el Gobierno no ha podido abastecer toda la demanda que existe, lo que provoca la protesta de diferentes sectores, entre ellos el transporte pesado. Gómez explicó que muchos transportistas, que deben viajar al exterior con carga, pasan tres días esperando combustible en Santa Cruz, otras tres jornadas en Cochabamba y tres más en La Paz para poder salir rumbo a las fronteras. Los problemas con el combustible no solo afectan el transporte de carga.

– “Las salidas son limitadas”: Terminales están con gran afluencia de viajeros, pero hay menos buses por falta de diésel

Las terminales de buses de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Sucre reportaron la noche de este viernes una gran afluencia de pasajeros, debido a la ampliación de vacaciones, pero con menor disponibilidad de buses debido a que una gran parte está haciendo filas para conseguir combustible. Según la dirigencia de los choferes interdepartamentales de La Paz, solo el 10% de los buses está trabajando debido a la falta de combustible. El sector protestó esta tarde, con una marcha, exigiendo la normalización del combustible. La Terminal de Buses de La Paz registró una larga fila de pasajeros que buscaban boletos para Cochabamba, Oruro y el oriente del país, pero se encontraron con salidas “limitadas”. “Están limitadas las salidas, están saliendo, pero para más tarde”, dijo uno de los pasajeros que buscaba boleto a Oruro. “Eso estamos viendo, ojalá que sí, nos dicen que puede haber, hay que esperar”, afirmó otro. En la Terminal de Potosí la situación es un poco mejor. Las salidas están con normalidad tras la llegada de combustible las últimas horas.

– Caneb pide eliminar burocracia e intermediarios para importar diésel

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) denunció que existe mucha burocracia para la importación directa de diésel por privados, por lo que demandó al Gobierno que, para facilitar este proceso, se eliminen las trabas y los intermediarios. El gerente de Caneb, Marcelo Olguín, dijo que el Gobierno no puede garantizar el abastecimiento de combustibles, como afirmó el propio presidente Luis Arce, por lo que para facilitar la importación por privados deberían implementar “cero burocracia”. “Debería avanzarse en la importación directa, hay muchas trabas, tenemos intervención de la ANH, de YPFB, Aduana y además hay intermediarios no solo para la compra sino para el transporte de estos combustibles, liberar estos elementos, bajar a cero la burocracia puede ayudar a que el país tenga un respiro”, dijo. Descartó que las cifras de importación por parte de privados no suban debido al precio del combustible sin subvención, pues en lugares alejados y provincias, ya comercializan el diésel y la gasolina a costos más elevados que los regulados.

– Expectativas políticas reducen el riesgo país, pero aún es insuficiente para atraer inversión, afirman economistas

El riesgo país de Bolivia bajó, el 16 de julio, a 1.590 puntos y el 17 de julio a 1.550 puntos, debido a las expectativas políticas de que un líder de derecha gane las elecciones, pero expertos anticipan que esto no es suficiente como para atraer inversión extranjera al país de manera inmediata. El índice es medido por JP Morgan y reflejado por Bloomberg línea el jueves con datos al 16 de julio. Pero el índice, el 17 de julio, ha continuado a la baja hasta 1.550 puntos. En los meses pasados, el índice superó los dos mil puntos. La información histórica revela que, en 2020, el índice sólo era de 461 puntos, en 2021 se terminó la gestión con 412 y en 2022, con 463. El 29 de diciembre de 2023 se cerró la gestión con 2.233 puntos (datos del portal Invenómica) y en 2024 se finalizó el año con 2.087. El economista Luis Fernando Romero, señaló que la disminución en los últimos días del riesgo país, tiene que ver por un lado con la expectativa que, en las elecciones del 17 de agosto, puede ganar un candidato pro mercado.

– No habrá votación en Venezuela, Rusia y China, tampoco en otros siete países

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este viernes que el voto en el exterior para las elecciones de agosto fue habilitado para 22 países, entre los que no figuran diez países, entre ellos Rusia, Cuba y Venezuela. 1.227 mesas serán habilitadas, para un total de 369.308 votantes en 22 países. Quedan excluidos, además, India, Egipto, China, Corea del Sur, Nicaragua, Austria y Canadá. El TSE sorteó este viernes en una sala plena instalada para ese fin, a los jurados electorales para las elecciones en el país y el extranjero, para ese fin fueron sorteados 7.362 ciudadanos, cumpliendo con la paridad de un 50% de varones y 50% de mujeres. Podrán votar los bolivianos residentes en Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza y Uruguay. Son diez las naciones en las que los connacionales no podrán emitir su voto en los comicios presidenciales. Son más de 200 mil jurados que fueron sorteados la pasada jornada.

– Morena sobre convocatoria de Arce: «No vamos a hacer una juntucha por juntuchar»

El Movimiento Revolucionario Nacional (Morena) respondió este viernes a la convocatoria de unidad del presidente Luis Arce, a quien le dijeron que evaluarán su llamado, pero que no están para juntarse sin ningún propósito. «Vamos a tener una reunión entre la alcaldesa (Eva Copa) y el Comité Político de Morena y se va a decidir si se va o no a la reunión, porque ya hemos sido llamados antes y no hemos llegado a nada, no vamos a hacer una juntucha por juntuchar, no estamos para eso», declaró a la prensa el secretario municipal de gestión administrativa de El Alto, Carlos Marca. El presidente Arce convocó la noche del jueves 17 de julio a que los candidatos de izquierda se unan en un solo bloque que impida la victoria de la oposición, a la sazón de los recientes resultados de las encuestas, que ubican en el primer lugar a Samuel Doria Medina. Desde el inicio la alcaldesa le ha propuesto al presidente hacer una unidad de izquierda, pero nadie ha querido ceder, hay que ver si Andrónico o Del Castillo quieren bajarse», apuntó Marca.

– Partido Socialista de Potosí acusa a Andrónico de “pusilánime” y le retira su apoyo

A un mes de las elecciones, el Partido Socialista Revolucionario (PSR) de Potosí anunció su retiro definitivo de la Alianza Popular y responsabilizó al candidato Andrónico Rodríguez por la desarticulación del bloque de izquierda. La organización acusó al aspirante presidencial de falta de liderazgo y decisiones políticas y calificó su actitud de “pusilánime”. “Andrónico va a ser responsable no solamente de que se desinfle la Alianza Popular, sino de que la propia izquierda pierda una opción en este escenario electoral de rearticularse como nueva izquierda, por su falta de decisión, por su falta de conducción, una actitud pusilánime que prácticamente nos está llevando a una inacción y a un desbande”, declaró el representante del PSR, Nazario Peñaranda, ante los medios en plaza Murillo. La decisión fue comunicada de manera formal al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la directiva de la Alianza Popular mediante un memorial presentado esta semana. “Básicamente porque no ha habido consecuencia con los compromisos”, dijo.

– Los spots de Manfred y Samuel están dirigidos para un segmento ya decidido, afirma Saavedra

El analista político Carlos Saavedra realizó una crítica a los primeros spots televisivos de los candidatos Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, afirmando que sus mensajes están enfocados en un electorado ya convencido de no votar por el Movimiento al Socialismo (MAS) cuando debían apostar por buscar el apoyo del votante de centro, aún indeciso. «Los spots de Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina están muy dirigidos al segmento antimasista. Un segmento que, probablemente, ya tiene decidido su voto», señaló Saavedra en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. A su criterio, la estrategia publicitaria falla al no conectar con el electorado que realmente definirá los resultados: «El segmento que hoy está en disputa es otro. A ese votante hay que hablarle de seguridad económica, estabilidad en su vida cotidiana, y de garantizar que los precios de la canasta familiar no se disparen». Para el analista, “ninguno termina de generar ese clic emocional».

– Saavedra sobre los spots televisivos: Hay una tremenda deuda de creatividad, estamos con una campaña de los 90

Oficialmente comenzó la campaña electoral en los medios de comunicación y las primeras piezas audiovisuales de los candidatos ya están en circulación. Sin embargo, para el analista político Carlos Saavedra, el debut mediático de los aspirantes evidencia una notable falta de creatividad, al presentar un formato similar al de las campañas de los años noventa. Saavedra fue categórico en su primera evaluación al señalar que “hay una tremenda deuda de creatividad. ¿Por qué? Tremenda, tremenda. Estamos en la campaña de los 90” y que, a su juicio, los spots vistos hasta el momento no logran conectar con las audiencias actuales y adolecen de innovación y fuerza narrativa. El especialista explicó que hoy los votantes no solo consumen contenidos nacionales, sino que comparan la producción audiovisual con ejemplos globales: “El umbral de comparación ha cambiado radicalmente”, señaló Saavedra en entrevista con La Hora Pico de eju.tv. Lamentó que los spots actuales —como los de Doria Medina y Reyes Villa— no hayan logrado generar impacto ni emoción.

– Denuncia contra Ruth Nina ya fue enviada al juzgado de Shinahota, según abogado

Tras la declaratoria de incompetencia de un juzgado de la ciudad de Cochabamba, la denuncia contra la dirigente del extinto Pan-Bol, Ruth Nina, ya llegó al asiento judicial de Shinahota, en el trópico cochabambino, informó este viernes el equipo legal de la denunciada. Manuel Baptista, abogado de Nina, afirmó que fueron notificados con la declaratoria de incompetencia, por lo que tomarán acciones de defensa. “Esta es la prueba de que ese proceso ha sido declinado, ya está en el asiento judicial de Shinahota”, dijo Baptista. Nina estaba convocada a declarar hoy en la Fiscalía de Cercado, pero no asistió alegando el traslado de la sede judicial. “Nos han notificado ayer con la declinatoria y con esa declinatoria el equipo jurídico ha solicitado la cancelación de la declaración informativa”, dijo el jurista. Nina fue acusada de los presuntos delitos de instigación pública y delitos electorales por haber dicho, en un acto evista, el pasado 12 de julio, que el 17 de agosto el Tribunal Electoral “en vez de contar votos, va a contar muertos”.