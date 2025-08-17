Samuel anuncia apoyo a Rodrigo Paz

Reconoció los resultados preliminares de boca de urna, en los que lo dejan en tercer lugar.

El candidato a la presidencia de alianza Unidad, Samuel Doria Medina, reconoció este domingo por la noche los resultados preliminares de las elecciones nacionales, en los que lo dejan en un tercer lugar, y anunció que apoyará a Rodrigo Paz, quien lidera la voración en boca de urna, que lo ubican con más del 31% de votación, seguido por Jorge Tuto Quiroga, con 27,1%.

«Me comprometo con ustedes a apoyar toda iniciativa que ayude al país a salir de la crisis. Siempre actúo de acuerdo a mis principios y, como lo he dicho varias veces, cumplo mis compromisos. Durante la campaña afirmé que, si no pasaba a segunda vuelta, apoyaría a quien ocupará el primer lugar, siempre que no fuera el MAS. Ese candidato es mi amigo Rodrigo Paz, y hoy ratifico mi palabra», enfatizó Doria Medina, en conferencia de prensa.

Indicó que este es un gran logro que la historia futura reconocerá a todos. «Quiero agradecerles por haber dado esta victoria al país. Gracias a su participación y a su voto en unas elecciones correctas, a las que nada hay que reprochar, Bolivia ha iniciado el camino del cambio que tanto necesitábamos. Estos resultados significan que el ciclo del MAS se acabó», destacó.