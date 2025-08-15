Abogado ve «actividad delictiva reiterativa» de Lisperguer y anticipa su detención preventiva

Hace unas semanas Lisperguer fue aprehendido y más tarde liberado en Santa Cruz, acusado de cometer violencia doméstica.

El abogado accionante de la denuncia de corrupción contra el exministro Alan Lisperguer anticipa que el extitular de Medio Ambiente y Agua será enviado a la cárcel con detención preventiva debido a la «actividad delictiva reiterativa» del acusado.

«El señor Lisperguer cuenta con otra imputación por el delito de violencia familiar y doméstica en el departamento de Santa Cruz, donde ya ha sido imputado y se le han aplicado medidas sustitutivas a la detención preventiva», explicó el jurista Abel Loma.

Hace unas semanas Lisperguer fue aprehendido y más tarde liberado en Santa Cruz, acusado de cometer violencia doméstica, una acusación que se sumó a la de corrupción al interior del ministerio que conducía.

«Con todos esos antecedentes y al tener una actividad delictiva reiterativa, es aparentemente un hecho una detención preventiva del exministro porque se estaría beneficiando indebidamente a una persona que ya tiene una imputación por violencia y ahora por corrupción», indicó.

Respecto a la aprehensión de Lisperguer el jueves 14 de agosto en Cochabamba, Loma precisó que esta acción reveló ciertas diferencias entre las autoridades llamadas a tomar acción contra la exautoridad.

«La comisión de investigadores del caso ha denunciado que no tenía conocimiento de la aprehensión y que aparentemente sólo ha ido un funcionario a ejecutar el mandamiento de aprehensión en Cochabamba con apoyo policial, los investigadores desconocían y han hecho un informe para deslindar responsabilidades«, comentó.

Loma agregó que estas diferencias al interior de la comisión de investigadores y los fiscales revelan una supuesta «pugna» que debe ser resuelta por el Ministerio Público.

«Al parecer hay una pugna, una pelea entre la comisión de investigadores y fiscales, será un tema interno que lo manejará el señor fiscal departamental y el director de la Felcc», manifestó.