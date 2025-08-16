Andrónico denuncia hackeo, Doria Medina la intensificación de la guerra sucia

Un post intenta afectar a ambos candidatos sugiriendo reuniones que ambos han negado

El candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, denunció una manipulación de su cuenta de Facebook, donde se publicó un post que hacía referencias a unas reuniones con el candidato de Unidad, Samuel Doria Medina y sus aliados, mismas que ha negado.

De la misma manera el candidato de Unidad, Samuel Doria Medina, principal objetivo de esa informacióin, también ha negado estas reuniones y ha pedido mayor regulación en las redes sociales para evitar una «guerra sucia» que se ha multiplicado en esta recta final de campaña.

El Tribunal Supremo Electoral no se ha pronunciado sobre estas prácticas. La recomendación general es que se consulten las fuentes oficiales y los medios profesionales para verificar todas las informaciones.

