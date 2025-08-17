Avanza el conteo de votos en las mesas de sufragio; el acta debe ser exhibida para que la población tome fotos

Fuente: Unitel

Tras el cierre de las mesas electorales, pasadas las 16:00, al cumplirse las ocho horas de votación, los jurados y delegados políticos comenzaron con el conteo de votos en medio de expectativa por los resultados. El acta de la mesa debe ser exhibida por los jurados.

De acuerdo a los datos que difundió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) este 17 de agosto había 7,9 millones de bolivianos habilitados para emitir su voto y elegir al presidente y vicepresidente de Bolivia para la gestión 2025 – 2030.

Cabe recalcar que el TSE informó que una vez realizado el conteo de los votos y el llenado del acta, el jurado está obligado a mostrar este documento durante cinco minutos para que delegados de partidos o cualquier votante puedan escanearla o tomarle fotografías.

Pasado el mediodía de este domingo, Oscar Hassenteufel, presidente del TSE, realizó una evaluación de la jornada electoral y reportó que las 34.026 mesas que estaban habilitadas en territorio nacional abrieron.

“No quedó ninguna mesa sin abrir ni sin funcionar”, manifestó Hassenteufel, aunque señaló que hubo algunos incidentes, uno de ellos se registró en Ginebra (Suiza), donde bolivianos denunciaron que un hombre pretendió destruir un ánfora. El agresor fue arrestado por las autoridades de ese país.

Otro hecho llamativo fue el momento cuando Andrónico Rodríguez, candidato presidencial de la Alianza Popular emitió su voto. Videos mostraron que cuando el postulante salía del recinto electoral le lanzaron piedras.

En Santa Cruz se registró otro hecho en torno a Jhonny Fernández, alcalde de la capital cruceña y candidato presidencial de la alianza La Fuerza del Pueblo, fue abucheado y le lanzaron agua cuando acudió a emitir su voto.