Bajo custodia, inicia el traslado del material electoral a las provincias cruceñas

Desde las 01:00 de este jueves se comenzó a trasladar el material electoral con miras a los comicios del domingo 17 de agosto, fecha en la cual más de 7,9 millones de bolivianos han sido convocados para emitir su voto

José Elio Alba

Fuente: Unitel

José Miguel Callejas, vicepresidente del Tribunal Departamental Electoral (TED) de Santa Cruz, informó que desde las 01:00 de esta jornada comenzaron a salir los motorizados con todo lo necesario para el día de la votación.

Luego de concluir con éxito el conteo y la verificación de las papeletas y el resto del material, este jueves se dio inicio al envío del material electoral desde la capital cruceña hacia las provincias y zonas más alejadas del departamento, esto como parte de las actividades previas a los comicios fijados para el domingo 17 de agosto.

“Han sido trasladadas a la provincia Germán Busch, a municipios como Puerto Suárez y Puerto Quijarro, también en San Ignacio de Velasco, en lo que es la comunidad Piso Firme, también en la provincia Ángel Sandoval, en el municipio de San Matías, al norte integrado en Yapacaní”, detalló Callejas.

Desde el TED cruceño se informó que el trabajo de armado del material se inició el 9 de agosto con miras a completar las 9.115 maletas electorales que serán distribuidas en 1.124 establecimientos y unidades educativas habilitadas como recintos electorales en todo el departamento.

Cada maleta electoral contiene documentos, papeletas, útiles electorales, material de capacitación y mamparas de cartón para los recintos reservados, incluyendo el acta de escrutinio, papeletas de sufragio y ánforas, por lo que el traslado se realiza bajo la atenta mirada de personal militar que realiza la custodia respectiva.

Silencio electoral

Callejas recordó a la población y fuerzas políticas que desde este jueves rige el periodo de silencio electoral en el país, por lo que no se puede hacer difusión de propaganda ni campaña política en ningún medio de comunicación.