CAO envía un mensaje a Rodrigo y Tuto y pide “responder con decisión y rapidez a las circunstancias”

Fuente: Unitel

Tras los resultados preliminares de las elecciones del 17 de agosto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) difundió un pronunciamiento dirigido a los candidatos que pasan a la segunda vuelta: Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre), pidiendo a quien resulte electo “responder con decisión y rapidez a las circunstancias”.

“Bolivia recuperó el debate de ideas y todos pudimos escuchar propuestas y elegir con criterio. A los candidatos que irán a segunda vuelta, les expresamos nuestro reconocimiento: el pueblo boliviano ha depositado su confianza en ustedes en un momento trascendental”, reza el pronunciamiento de la entidad productiva.

En este sentido, desde la CAO manifestaron que el pueblo boliviano ha pedido un cambio de rumbo y ese mandato debe traducirse en medidas concretas y eficaces desde el primer día de gestión.

