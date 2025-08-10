Circula un tercer audio: ahora es Tuto el que supuestamente ordena hacer guerra sucia contra Samuel

La controversia se suma a la ya generada por los otros dos audios, el primero que involucra a Marcelo Claure y el segundo a Luis Fernando Camacho

La campaña electoral rumbo a los comicios del 17 de agosto se ve nuevamente salpicada por polémicas. Tras la difusión de dos audios que presuntamente involucran al empresario Marcelo Claure y al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, ahora circula un tercer material en el que se escucha supuestamente al expresidente Jorge Tuto Quiroga instruir una “guerra sucia” contra Samuel Doria Medina, candidato presidencial de la Alianza Unidad.

En el audio, cuya autenticidad no ha sido confirmada, una voz atribuida a Quiroga pide criticar públicamente que el hijo de Doria Medina es homosexual, con el objetivo de afectar su imagen en la recta final de la campaña.

Consultado al respecto José Manuel Ormachea, vocero de la Alianza Libre, prefirió no realizar ningún comentario.

La controversia se suma a la ya generada por los otros dos audios. El primero, difundido por el medio español EDATV (cuya cuenta fue suspendida por contravenir las normas de Instagram), contiene una voz en inglés atribuida al empresario Marcelo Claure –aliado de Doria Medina– diciendo que es “relativamente fácil” comprar todos los diarios de Bolivia y “mover un país” para colocar al “político adecuado” en el poder.

Aunque no se sabe de cuándo es el audio ni a qué político se refiere, las campañas de Tuto y Manfred difundieron ampliamente el audio.

Claure respondió en sus redes sociales, asegurando que el material fue “manipulado y editado” y que se trata de una “campaña sucia”.

“Es absolutamente falso que haya comprado medios de comunicación o que tenga intención de hacerlo. No necesito hacerlo. Gracias a las redes sociales puedo comunicarme directamente con millones de bolivianos”, escribió.

El segundo audio que circuló involucra a Luis Fernando Camacho, otro aliado de Doria Medina. Allí, la voz atribuida al gobernador cruceño critica el matrimonio igualitario y dice “no compartir” la ideología de género, en una aparente referencia al hijo homosexual de Doria Medina.

Camacho negó que la grabación le pertenezca y denunció ser víctima de “guerra sucia”. “Mi apoyo a Samuel es total y de frente porque es el único candidato capaz de sacar al país de la crisis. Condenamos la guerra sucia de quienes, primero, pedían que no me liberen para no perder en Santa Cruz, y ahora intentan golpearme a mí y a la familia de Samuel”, afirmó, en referencia a la candidatura de Tuto.

Con la aparición del presunto audio que involucra a Tuto Quiroga, la tensión entre los bloques políticos se intensifica a solo una semana de la votación.

