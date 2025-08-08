Cochabamba: Hallan marihuana camuflada en piezas de pan que pretendían ser ingresadas al penal de San Pedro de Sacaba

Fue personal policial quien detectó la sustancia cuando realizaba una inspección de encomiendas en este recinto carcelario.

Personal policial halló droga que pretendía ser ingresada al penal de San Pedro de Sacaba, Cochabamba, camuflada al interior de piezas de pan.

Según el informe preliminar, el hecho se registró cuando los guardias del recinto carcelario realizaban una inspección de una encomienda que había sido enviada para uno de los reclusos, donde detectaron una bolsa de plástico que en cuyo interior había pan y papel higiénico.

Durante la intervención, los efectivos notaron como pequeños envoltorios salían de algunas piezas de pan, por lo que al abrirlo hallaron dentro una sustancia vegetal sospechosa.