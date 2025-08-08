Cochabamba: Hallan marihuana camuflada en piezas de pan que pretendían ser ingresadas al penal de San Pedro de Sacaba

Cochabamba: Hallan marihuana camuflada en piezas de pan que pretendían ser ingresadas al penal de San Pedro de SacabaCategorías SeguridadEtiquetas , Adultos 08/08/2025 Fue personal policial quien detectó la sustancia cuando realizaba una inspección de encomiendas en este recinto carcelario. Por Pedro Silva [Foto: Pedro Silva – UNITEL] / Piezas de pan tenían bolsas con marihuanaFuente: Unitel eju.tv Personal policial halló droga que pretendía ser ingresada al penal de San Pedro de Sacaba, Cochabamba, camuflada al interior de piezas de pan. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Según el informe preliminar, el hecho se registró cuando los guardias del recinto carcelario realizaban una inspección de una encomienda que había sido enviada para uno de los reclusos, donde detectaron una bolsa de plástico que en cuyo interior había pan y papel higiénico. Durante la intervención, los efectivos notaron como pequeños envoltorios salían de algunas piezas de pan, por lo que al abrirlo hallaron dentro una sustancia vegetal sospechosa. El caso fue alertado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) quien procedió a realizar una prueba de campo dando como resultado que la sustancia hallada era marihuana, por lo que se procedió a su secuestro. Las investigaciones se encuentran en curso y se busca determinar el origen y destino de la droga, así como para identificar a los responsables de pretender introducir la sustancia al penal. Se aguarda conocer más detalles de este hecho en las próximas horas por parte de las autoridades correspondientes.