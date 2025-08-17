Creemos felicita a Rodrigo Paz y pide a candidatos que van a segunda vuelta liberar al gobernador Camacho 

Ante la consulta sobre si Creemos apoyará al candidato presidencial Rodrigo Paz, Suárez respondió que el presidente de la agrupación política es el gobernador Camacho y será quien defina una posición respecto a la segunda vuelta.

eju.tv / Video: DTV

La agrupación política Creemos felicitó este domingo por la noche al candidato presidencial Rodrigo Paz, ganador de la primera vuelta electoral con más del 31%, seguido por Jorge Tuto Quiroga, con el 27%, quienes disputarán la presidencia de Bolivia en la segunda vuelta. Asimismo, el vocero Efraín Suárez demandó a ambos candidatos que posibiliten la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

«Felicitamos al ganador de esta primera vuelta, al señor Rodrigo Paz, que de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Tribunal Supremo Electoral se constituye en la principal fuerza política de estas elecciones. Asimismo, exigimos, no pedimos, exigimos, a las autoridades judiciales, a la institucionalidad boliviana y a los candidatos que continúan en carrera, que posibiliten la liberación inmediata del gobernador Luis Fernando Camacho», demandó Suárez, en conferencia de prensa. Agregó que el pedido de liberación es para todos los «presos políticos» del masismo.

Ante la consulta sobre si Creemos apoyará al candidato presidencial Rodrigo Paz, Suárez respondió que el presidente de la agrupación política es el gobernador Camacho y será quien defina una posición respecto a la segunda vuelta. «Lo que sí puedo asegurar es que la posición de Creemos y del gobernador Camacho será apoyar lo que decida el pueblo. Nosotros estamos con el pueblo, nos debemos al pueblo y principalmente al pueblo cruceño», enfatizó.

Creemos participó de esta elección como aliado de Unidad, la fuerza liderada por el empresario Samuel Doria Medina, quien quedó en tercer lugar con casi el 20% del conteo de votos a nivel nacional, según datos no oficiales presentados por dos medios televisivos.