«No hemos ganado nada hasta que llegue la segunda vuelta», afirma Rodrigo Paz, quien lidera la votación electoral

Con la entonación del himno nacional de Bolivia, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, se dirigió a la gente que lo esperaba, quien dijo que «resulta que hay una Bolivia que no se la tomaba en cuenta». Las declaraciones se dan luego que se conoció que lidera el conteo de votos con más del 31%, de las elecciones generales que se celebró el 17 de agosto.

«No hemos ganado nada todavía. Lo que tenemos es el derecho a jugar una final. Y esa final se tiene que ganar de aquí a dos meses. Yo tengo un dicho: nada se gana hasta que se gana. Hasta que no exista la firma definitiva en la política, debemos seguir trabajando y no descuidarnos», sostuvo Paz, durante su intevención sobre la segunda vuelta que disputará con el candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, quien tiene el 27%, en el conteo de votos al 95% no oficiales.

Sostuvo que es un proyecto para todos los bolivianos, un proyecto abierto porque lo que queremos es construir la reconciliación, la producción y la fuerza de nuestra patria. Asimismo, que quiere retomar la fuerza productiva, estabilizar el país, generar gobernabilidad y un cambio en la economía para que esta sea de la gente y no solamente del Estado.

«Quiero agradecer a la patria y a todos los hombres y mujeres que han hecho posible que la voz de quienes no teníamos voz, de aquellos que no aparecíamos en las encuestas, de quienes parecíamos no existir, hoy se haga presente. Resulta que hay una Bolivia que no se tomaba en cuenta y ahora se ha puesto de pie. No para insultar ni para ofender, sino para mostrar que nuestro proyecto es profundamente boliviano», manifestó.

El conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con corte al 90,6% de actas verificadas a través del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), ratifica la tendencia que había sido proyectada por el conteo rápido de UNITEL: Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza la votación a nivel nacional.

La normativa electoral establece que un candidato gana en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos válidos, o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo, por lo que los resultados preliminares no muestran ese margen, lo que mantiene abierta la posibilidad de una segunda vuelta.