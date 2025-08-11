Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, rumbo al altar: así es el espectacular anillo con el que el portugués le pidió matrimonio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han confirmado que pasarán por el altar. Tras varios años de relación y una familia consolidada, la pareja ha dado un paso más en su historia de amor. La influencer y modelo española compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con la que anunció su compromiso con el astro portugués.

«Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribió Georgina en la publicación que desató furor en redes sociales. En la imagen, se aprecia su mano izquierda con un lujoso anillo de compromiso, con un imponente diamante como protagonista. Junto a ella, la mano de Cristiano, lo que sugiere que la instantánea fue tomada en un momento íntimo, probablemente en la cama.

Aunque por ahora no se han revelado detalles sobre cómo fue la pedida, se espera que la influencer comparta más información en las próximas horas o días. La noticia ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de felicitaciones y muestras de cariño para la pareja.

Cristiano y Georgina, quienes han formado una de las relaciones más sólidas y mediáticas del mundo del fútbol, ya comparten una vida familiar con sus hijos, y esta nueva etapa solo reafirma su compromiso personal y emocional.

¿Cuándo se conocieron?

Cristiano Ronaldo y Georgina se conocieron en 2016, cuando la modelo todavía trabajaba en la tienda de Gucci en Madrid y el astro portugués despuntaba como delantero en el Real Madrid.

En la primera parte del documental Soy Georgina, la pareja ya desveló algunos detalles de sus primeros encuentros. La conexión entre ambos fue inmediata, aunque no se vio consolidada hasta casi dos meses. Para el futbolista, su primer encuentro fue «como un click»: «Se quedó en mi cabeza, esa es la pura verdad», revelaba el Ronaldo sobre el día en que se conocieron.

¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos: el mayor, Cristiano Jr., de 14 años; los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler; la pequeña Alana Martina, su primera hija en común con Georgina Rodríguez; y Bella Esmeralda, que llegó al mundo en 2022. Si bien Georgina solo es madre biológica de las dos últimas, se siente la verdadera mamá de todos los niños.