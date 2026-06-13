Cuarto intermedio por cuatro horas en el bloqueo en San Julián permitió el paso de decenas de camiones

Este es el quinto cuarto intermedio que dictan los bloqueadores en San Julián, quienes obstaculizan la ruta que comunica con la Chiquitania por 31 días.

Fuente: Video Unitel

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Decenas de camiones con maquinaria pesada, insumos agrícolas, ganado y medicamentos, entre otros, pasaron la madrugada de este sábado por el punto de bloqueo en San Julián, donde los movilizados hicieron un cuarto intermedio en esa medida radical.

De acuerdo con el reporte de Unitel, el denominado paso humanitario se inició a las 4 de la madrugada, tal como estaba previsto, para permitir el tránsito de los vehículos parados en ese lugar.

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Este es el quinto cuarto intermedio que dictan los bloqueadores en San Julián, quienes obstaculizan la ruta que comunica con la Chiquitania por 31 días.

Según la decisión de los bloqueadores, el paso debía durar solo cuatro horas, es decir, hasta las 8 de la mañana.

El pasado sábado, 6 de junio, un contingente combinado -policías y militares – ingresó a esta zona con el objetivo de habilitar el paso; sin embargo, la respuesta fue violenta, incluso se verificó el uso de armas de fuego. Fruto de esta violencia, seis uniformados fueron heridos, cuatro de ellos por disparo de armas de fuego.

El Gobierno, entonces, afirmó que lo sucedido marcó “un quiebre entre las demandas sociales y la violencia planificada”.