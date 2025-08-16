Elecciones: ¿Desde qué hora arranca el control policial por la restricción de circulación vehicular?

Este domingo se elige al presidente, vicepresidente y legisladores nacionales para el próximo quinquenio, para lo que rige una serie de restricciones y controles.

Fuente: Unitel

El comandante general de la Policía, Augusto Russo, recomendó a la población cumplir con las disposiciones y restricciones previstas para el desarrollo de las elecciones generales de este domingo y señaló que los controles comenzarán desde las 23:00.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Es necesario recomendar a la población que la Policía Boliviana ha dispuesto de que a partir de las 23:00 de esta noche ya se empleen los mecanismos de control en los diferentes puntos, lugares, departamentos, ciudades capitales, intermedias, fronteras, comunidades, para que los propietarios de vehículos, tanto particulares como de servicio público, eviten la circulación tomando en cuenta que al día siguiente tienen que ejercer su derecho ciudadano al voto”, indicó Russo en conferencia de prensa.

El comandante señaló que la prohibición rige durante toda la jornada de domingo y recomendó a las personas abstenerse de circular con vehículos que no cuenten con los permisos emitidos por las autoridades electorales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la suspensión total de los servicios de transporte terrestre, aéreo, lacustre y ferroviario en todo el país durante el domingo 17 de agosto.

El sitio web del ente electoral señala que “los vehículos que transiten sin el permiso correspondiente serán retenidos por la Policía Boliviana hasta las 00:00 del lunes 18 de agosto y trasladados a las Unidades Operativas de Tránsito. La devolución se realizará únicamente tras el pago de una multa de Bs 550 a favor del Órgano Electoral Plurinacional”.