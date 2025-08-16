Elecciones: Misión de la OEA destaca “la importancia de que los ciudadanos participen sin obstáculos”Categorías PolíticaEtiquetas , Elecciones Generales 2025 16/08/2025 Los bolivianos están llamados a asistir este domingo a los recintos electorales para ejercer su derecho al voto y elegir a sus próximos gobernantes. [Foto: OEA] / El exministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo.Fuente: Unitel eju.tv La misión de observación enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a Bolivia para los comicios generales de este domingo remarcó “la importancia de que los ciudadanos participen sin obstáculos” en las elecciones generales e instó “a todos los actores a actuar con responsabilidad y compromiso por el presente y el futuro de Bolivia”. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En un mensaje difundido en las redes sociales del organismo, el jefe de la misión de la OEA, el exministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo, instó a los bolivianos “a ejercer su derecho al voto consolidando así la democracia”. “Rechazamos cualquier acción que busque entorpecer el normal desarrollo del proceso, llamando a actuar con responsabilidad por el presente y el futuro de Bolivia”, indicó. Agregó que el sufragio “es el instrumento más poderoso que tenemos para construir una democracia más fuerte”. A través de un comunicado, se indicó que este domingo se observará las actividades electorales desde la instalación de las mesas en los recintos de votación, el desarrollo de la jornada, el conteo y la presentación de resultados preliminares en los nueve departamentos del país y en cuatro ciudades en el exterior en Argentina, Brasil, Chile y España. La delegación indicó que en los últimos días sostuvo reuniones con el presidente de Bolivia, Luis Arce, los integrantes del órgano electoral y el Tribunal Constitucional, con candidatos, partidos, movimientos políticos y representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional. Estos encuentros tuvieron como objetivo “de complementar su observación directa y tener una perspectiva completa del proceso electoral en curso”.