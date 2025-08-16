Elecciones: Misión de la OEA destaca “la importancia de que los ciudadanos participen sin obstáculos”

Los bolivianos están llamados a asistir este domingo a los recintos electorales para ejercer su derecho al voto y elegir a sus próximos gobernantes.

Fuente: Unitel

La misión de observación enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a Bolivia para los comicios generales de este domingo remarcó “la importancia de que los ciudadanos participen sin obstáculos” en las elecciones generales e instó “a todos los actores a actuar con responsabilidad y compromiso por el presente y el futuro de Bolivia”.

En un mensaje difundido en las redes sociales del organismo, el jefe de la misión de la OEA, el exministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo, instó a los bolivianos “a ejercer su derecho al voto consolidando así la democracia”.

“Rechazamos cualquier acción que busque entorpecer el normal desarrollo del proceso, llamando a actuar con responsabilidad por el presente y el futuro de Bolivia”, indicó.

Agregó que el sufragio “es el instrumento más poderoso que tenemos para construir una democracia más fuerte”.