Empresas petroleras y de electricidad advierten que en 3 años Bolivia importará gas, si no se toman acciones pronto

Datos del INE revelan que en el primer semestre del año las importaciones de gasolina y diésel sumaron 1.283,3 millones de dólares.
Por Marco Antonio Belmonte 
Vista desde el Teleférico de filas por gasolina y diésel para la estación de servicio en la calle cero de Obrajes y que se extienden por la curva de Olguín. Foto. M Belmonte
