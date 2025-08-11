Empresas petroleras y de electricidad advierten que en 3 años Bolivia importará gas, si no se toman acciones pronto

Representantes de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) y de la Cámara Boliviana de Electricidad (CBH) advierten que el país corre el riesgo de importar gas natural en tres años, si no se asumen acciones a corto plazo para revertir la caída en la producción nacional. Las compras de diésel y gasolina del exterior siguen en alza.

Las dos cámaras afilian a las empresas petroleras y de electricidad que operan en el país y, en las últimas semanas, han realizado dos conversatorios sobre la «situación actual y perspectivas del sector energético» con los principales candidatos a la presidencia, Jorge Quiroga, de Alianza Libre, y con Javier Lupo, candidato a la vicepresidencia de la Alianza Unidad.

Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Desarrollo Productivo revelan que en el primer semestre del año las importaciones de gasolina y diésel sumaron 1.283,3 millones de dólares.

En el último conversatorio con Lupo y antes de su intervención, representantes de la CBHE y la CBE, explicaron cuál es la situación del sector energético e hicieron hincapié en la necesidad de tomar acciones en el corto plazo, como las modificaciones a la Ley 767, proyecto que actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa. Alertaron que, si no se asumen estas medidas, el país corre el riesgo de iniciar la importación de gas en un plazo de tres años.

La Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración Hidrocarburífera, fue promulgada el 11 de diciembre de 2015 y establece incentivos, pero en vista a la caída de la producción de gas, se buscan ajustes a esa normativa.

En noviembre de 2024 el Gobierno, presentó a la Asamblea Legislativa, un proyecto de Ley de Modificación de la Ley 767 con el objetivo reactivar la inversión en actividades de exploración y explotación, tanto mediante inversión pública a través de YPFB como mediante inversión privada de las empresas sociales, a través de la implementación del Plan de Reactivación del Upstream (PRU).

Asimismo, la reforma a la Ley para Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera busca establecer un marco contractual más ágil y eficiente para la aprobación de nuevos contratos de exploración y explotación, reduciendo significativamente los tiempos de espera y la burocracia que anteriormente retrasaban la ejecución de proyectos.

Importaciones de diésel y gasolina

Las cifras del INE y del Ministerio de Desarrollo Productivo revelan que las importaciones de diésel en el primer semestre del año alcanzaron un valor de 775,3 millones de dólares, superior en 0,38% a las compras de similar período de 2024, cuando se registró un valor de 772,4 millones.

Por su lado, las importaciones de gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos con un índice de antidetonante, inferior a 87, sumaron 440,4 millones de dólares en el primer semestre, valor menor en 8,6% a los 482 millones de dólares de similar período en 2024.

Mientras que las compras del exterior de gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos con un índice de antidetonante, superior o igual a 90, pero inferior a 95, alcanzaron un valor de 67,5 millones de dólares en el primer semestre, superior en 94,9% a los 34,6 millones de dólares de similar período de 2024.