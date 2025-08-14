Equipos especiales de la Policía van a Santa Cruz y al Trópico para investigar últimos hechos violentos

El ministro de Gobierno informó que la FELCC, FELCN, Interpol e Inteligencia están encargadas de las investigaciones. En Santa Cruz tres personas fueron encontradas sin vida y en el trópico de Cochabamba se registró una balacera

El ministro de Gobierno Roberto Ríos en conferencia de prensa. Foto: Ministerio de Gobierno

Fuente: Brújula Digital

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, anunció este jueves el envío de equipos especiales de la Policía al trópico de Cochabamba y a Santa Cruz para investigar una balacera y la muerte de tres personas con signos de tortura.

Los equipos están conformados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Interpol e Inteligencia.

“Inmediatamente se han desplazado equipos especiales conformados no sólo por la FELCC, sino también por la FELCN; está trabajando Interpol y también Inteligencia, primero para identificar a las personas que están tras estos hechos”, afirmó Ríos.

Añadió que se busca establecer si existe “posible vinculación de estos últimos hechos que se han ido suscitando en la región del trópico de Cochabamba, a partir también de este otro hecho que se ha registrado en la ciudad de Santa Cruz”.

Ríos informó que los viceministros de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, y de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, acompañarán y supervisarán el trabajo de los equipos especiales.

Además sostuvo que ya existen “avances importantes” en las investigaciones, pero que por estrategia no se dará a conocer toda la información.

Los hechos

La balacera ocurrió la noche del miércoles en el cruce Palmar, en la localidad de Entre Ríos, trópico de Cochabamba, y dejó al menos dos heridos de gravedad.

Los heridos fueron identificados como Cristian Mamani Pérez, de 26 años, quien recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en la rodilla derecha; y Ronaldo Fernández Mejía, de 31, quien fue alcanzado por disparos en el pecho y el antebrazo.

En Santa Cruz, en la madrugada del miércoles fueron halladas tres personas sin vida y con signos de tortura dentro de una vivienda de la zona norte.

Una de las víctimas es de Bulgaria y la otra, de Serbia.

Según los resultados de la autopsia, una de las personas falleció por un disparo en la cabeza, mientras que las otras dos murieron a consecuencia de múltiples traumatismos craneoencefálicos y politraumatismos provocados por golpes contundentes, informó el fiscal asignado al caso, Herlan Rodríguez.