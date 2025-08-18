“Es el costo de la traición”: Andrónico y Del Castillo son los “grandes perdedores”, dice diputado evista

Fuente: Unitel

El diputado evista, Héctor Arce, se refirió a los resultados de las elecciones generales en las cuales los candidatos de izquierda estuvieron relegados por detrás de otros líderes políticos como Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, que irán a segunda vuelta.

Para el parlamentario esto significa un fracaso de Eduardo Del Castillo (MAS) y Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), que, según su cireterio, fueron “los grandes perdedores”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Para mí los grandes perdedores, los fracasados de este proceso electoral son Andrónico Rodríguez y a Eduardo Del Castillo”, manifestó Arce en conferencia de prensa.

Según el diputado, los candidatos tenían una idea errada de lo que pasaría en las elecciones y habrían creído que las personas afines a Evo Morales los apoyarían.

“Alguien les hizo creer a Andrónico Rodríguez y a Eduardo Del Castillo que en términos políticos eran Rambos, Superman, Terminator, Hombre Araña, les hicieron creer algo que no son, pero además estos dos sujetos creyeron que el evismo era como las ovejitas y que nos íbamos a ir con ellos, no es así, tenemos formación política e ideológica”, dijo.

Además, Arce asegura que él le advirtió a Andrónico que si se postulaba como candidato podía enterrar su vida política, lo cual considera que si pasó.

“Se acuerda usted Andrónico cuando a usted yo le dije: retorne a la casa, retorne a la familia, si toma el camino de la oscuridad por el sendero de irte como candidato, cuidado que entienrres tu carrera política, lo dije y se ha cumplido, mato su vida política, por tanto ese es el costo de la traición”, agregó.

Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidatos que recibieron el mayor porcentaje de votación en las elecciones generales que se dieron el domingo, deberán enfrentarse en una segunda vuelta el próximo 19 de octubre.