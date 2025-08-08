«Es una verguenza»: Alcalde Arias cuestiona a candidatos por priorizar campaña y rechazar debate del TSE

El alcalde de La Paz, Iván Arias, cuestionó duramente a los candidatos presidenciales que decidieron no participar en el segundo debate nacional organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto, calificando su postura como una “vergüenza” y una falta de respeto a la ciudadanía.

“Es lamentable que tanto pidamos debate, que tanto pidamos algo democrático para que todos escuchen, y cuando se presenta aquello: ¡qué vergüenza! Muy mal. Primera vez que tenemos un debate nacional, cuánto lo hemos pedido, y ahora, cuando hay debate, no. ¿Qué es más importante? ¿Mi cierre de campaña para llegar a 20 mil personas o llegar a millones de personas con el debate?”, cuestionó Arias en conferencia de prensa.

Arias lamentó que, tras años de exigir un espacio democrático de discusión pública, algunos candidatos prioricen actos proselitistas por encima de la oportunidad de exponer sus propuestas ante todo el país. “Me da mucha pena. Es una vergüenza realmente lo que hacen los candidatos”, añadió.