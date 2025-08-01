España cerró sus centros de votación para los comicios generales de Bolivia

Con el cierre de los recintos en territorio español, Bolivia avanza en el conteo de votos del exterior.

eju.tv

España concluyó este domingo la jornada electoral en la que miles de bolivianos residentes en el país acudieron a las urnas. En Madrid, 29.397 ciudadanos estaban habilitados para participar, de los cuales poco más del 50% de los empadronados asistieron al recinto central.

La votación se desarrolló en medio de temperaturas que alcanzaron los 34 ºC, lo que no impidió una participación constante durante el día.

Algunas mesas en Madrid y Barcelona abrieron con retraso debido a la llegada tardía de las papeletas; sin embargo, las autoridades electorales locales garantizaron que todas permanecieran abiertas durante las ocho horas reglamentarias.

Con el cierre de los recintos en territorio español, Bolivia avanza en el conteo de votos del exterior, en un proceso que se replica en 22 países donde los bolivianos ejercieron su derecho ciudadano.