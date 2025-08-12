Evistas harán cierre de campaña por el voto nulo en Sipe Sipe, aspiran a sacar más del 50%

A cinco días para las elecciones generales en Bolivia, el diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Pacífico Choque informó este martes que harán un cierre de campaña a favor del voto nulo; dijo que aspiran a sacar más del 50%.

Fuente: ANF

“En la ciudad de Cochabamba se abrieron muchas casas de campaña, particularmente en el Valle Bajo. Quiero invitar a la población cochabambina a que mañana miércoles, a partir del mediodía, hagamos una fiesta de encuentro del sector que ha sido discriminado, excluido de las elecciones del 17 de agosto. Será en Sipe Sipe, Valle Bajo de Cochabamba, realizaremos nuestro cierre de campaña (por el voto nulo)”, declaró Choque.

El evismo impulsa el voto nulo en estas elecciones generales para medir la aceptación que tiene Evo Morales frente a los demás candidatos; además, servirá para mantener un discurso de deslegitimación del proceso electoral porque no pudo ser inscrito para esta contienda electoral.

El parlamentario estimó que sacarán más del 50% de votos nulos, lo que servirá para desacreditar al nuevo gobierno que asumirá el mando en noviembre.

“La sorpresa que vamos a dar es que sobrepasaremos el 50%, eso significará que la derecha obtendrá entre el 20% o 25%. Va a ser ilegítimo. Eso nos dará opción a decir, ante la comunidad internacional, que sí teníamos toda la razón (al denunciar que no nos dejaron participar)”, puntualizó.

Sin embargo, hay un rechazo rotundo de organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS), cívicos, políticos y otros al llamado por el voto nulo del evismo. El dirigente de una facción de los Ponchos Rojos, Enrique Mamani, advirtió que el llamado al voto nulo es una “traición a la patria”.

El dirigente gremial de El Alto Antonio Siñani subrayó que llamar al voto nulo es desperdiciar el voto útil y apoyar a los caprichos de Morales, que tiene la finalidad de desprestigiar las elecciones generales por ambiciones personales.

Por otro lado, el exdirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Gregorio Mamani, denunció que seguidores del expresidente instruyeron a las bases de esa región fotografiar o grabar la papeleta electoral con voto nulo, bajo sanción de fuertes multas.

“Hay una instrucción de que en las votaciones deben votar nulo de forma obligatoria. Las instrucciones son fuertes desde la plana mayor, a la cabeza de Evo Morales. Cada sector o dirigente ya tiene estrategias de cómo demostrar que esa persona votó nulo. Esta es una nueva forma de someter a las bases”, denunció Mamani.

