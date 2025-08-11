Exdirigente evista Ramiro Cucho está “cobijado” en el Trópico de Cochabamba, según el viceministro Aguilera

Dijo que el dirigente evista encontró refugio junto a otros implicados en los hechos de violencia registrados en junio pasado en Llallagua, Potosí, donde murieron tres efectivos policiales.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, afirmó este lunes que el dirigente evista Ramiro Cucho se encuentra “cobijado” en el Trópico de Cochabamba, tras haber salido por el norte de Potosí para ingresar a esa región, según el rastreo de sus dispositivos celulares. La ubicación se la hizo, luego que se dispuso la revocatoria de su detención domiciliaria y se disponga la detención preventiva por los hechos registrados en el municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, donde fallecieron tres policías.

«Según la información recabada de sus dispositivos celulares, este individuo se habría refugiado saliendo por el norte de Potosí, hasta alojarse con otros copartícipes de estos asesinatos: me refiero al segundo mayor y a Chiliri Pumalca, quienes han encontrado cobijo en una zona ubicada en el Trópico de Cochabamba, lugar al que también se habría trasladado esta persona», sostuvo Aguilera, ante la pregunta de cuál es el paradero de Cucho.

Dijo que el dirigente evista encontró refugio junto a otros implicados en los hechos de violencia registrados en junio pasado en Llallagua, Potosí, donde murieron tres efectivos policiales.

El viceministro lamentó la “ralentización” de los mecanismos fiscales y judiciales, recordando que desde el 11 de junio se solicitó la revocatoria de la detención domiciliaria del dirigente, para el cual se remitieron 14 informes que lo vinculan con el triple asesinato, pero hasta la fecha no se inició un proceso penal formal.

«Hemos presentado 14 informes que señalan los elementos que lo vinculan con el asesinato del talento humano de la Policía Boliviana, ocurrido en el cerro Collo, y esa acción no recibió ninguna respuesta. Esto significa encubrimiento, protección, negligencia y corrupción, que permitieron que hoy el responsable de estos hechos luctuosos esté prófugo», indicó Aguilera.

Antecedentes



El viernes pasado, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Walter Sossa, confirmó que Cucho está prófugo. El 5 de agosto, personal policial realizó un allanamiento a su domicilio en Llallagua, tras la revocatoria de su detención domiciliaria y la orden de un juez de enviarlo a prisión preventiva por tres meses. Sin embargo, no fue encontrado en el lugar.