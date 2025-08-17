Frente Popular (UCS) y ADN pierden su personería jurídica, el MAS está en la cuerda floja

Eduardo Del Castillo (MAS) apenas alcanzó un 3,2%. Aunque este último roza el límite para conservar la personería, se trata del peor desempeño en la historia del partido azul.

eju.tv

El conteo rápido nacional realizado por Red Uno, con el 95% de actas verificadas, no solo confirmó el liderazgo inesperado de Rodrigo Paz Pereira (PDC), sino que también marcó un punto de quiebre para partidos históricos como Unidad Cívica Solidaridad con la Fuerza del Pueblo y Acción Democrática Nacionalista (ADN) que quedaron por debajo del umbral del 3% y perderán su personería jurídica. El Movimiento Al Socialismo (MAS) también enfrenta una de sus peores crisis electorales.

Según los datos preliminares, Jhonny Fernández (UCS) obtuvo solo el 1,5% y Pavel Aracena (ADN) alcanzó un marginal 1,4%, muy por debajo del mínimo requerido para mantener su existencia legal como fuerza política. Ambos partidos, que alguna vez tuvieron representación significativa, desaparecen hoy del escenario nacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Andrónico Rodríguez, candidato de Alianza Popular, logró apenas el 8,2%, mientras que en el caso del MAS, la situación es alarmante, porque Eduardo Del Castillo apenas alcanzó un 3,2%. Aunque este último roza el límite para conservar la personería, se trata del peor desempeño en la historia del partido azul.

En contraste, Paz Pereira lidera con el 31,6% y se consolida como la revelación de la elección, seguido por Jorge Tuto Quiroga (Libre) con un 27,1%. Samuel Doria Medina (Unidad) cae a un 19,5% y refleja una significativa pérdida de respaldo. Manfred Reyes Villa (Súmate) se mantiene con 7,1%, sin crecer ni retroceder.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún debe emitir los resultados oficiales.