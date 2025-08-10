Golazo de Alaniz guía la victoria de Blooming sobre Always Ready (1-0)

La academia mostró garra y buen fútbol para vencer 1-0 a Always Ready y mantener viva la ilusión de pelear en los primeros puestos del torneo Todos Contra Todos. El golazo de Martín Alaniz desató la fiesta celeste y confirmó el gran momento del equipo dirigido por Mauricio Soria.

Fuente: El Deber

En un Gilberto Parada de Montero repleto, Blooming logró un triunfo fundamental ante Always Ready por 1-0, en un duelo correspondiente a la fecha 17 del torneo Todos Contra Todos. Con garra, orden y buen fútbol, el equipo dirigido por Mauricio Soria dominó la mayor parte del encuentro y encontró la diferencia gracias a un golazo de Martín Alaniz, que desató la algarabía de la hinchada celeste y mantiene viva la ilusión de pelear en los primeros puestos del campeonato.

Desde el pitazo inicial, Blooming fue una aplanadora y dominó con claridad las acciones durante el primer cuarto de hora. El conjunto local mostró garra, orden y buen juego, con Guido Vadalá como conductor y uno de los hombres más movedizos en ofensiva.

Impulsados por el envión anímico de su hinchada, que copó el estadio Gilberto Parada, los celestes salieron decididos a buscar el triunfo. La primera clara fue para Martín Alaniz tras una magnífica asistencia de Vadalá; el uruguayo quiso colocar con la pierna derecha, pero Alaín Baroja respondió con solvencia y desvió el remate.

A los 10 minutos, Blooming abrió el marcador. Nuevamente apareció Vadalá, quien se sumó junto a Moisés Villarroel para conectar la jugada y, tras una serie de rebotes, el balón le quedó a Alaniz. El delantero sacó un derechazo desde afuera del área que se colgó en el ángulo superior derecho de Baroja. Un verdadero golazo que desató la algarabía de los hinchas celestes.

Blooming continuó atacando, aunque perdió algo de claridad porque las acciones empezaron a centrarse en la mitad de la cancha y la fricción aumentó, lo que cortó el ritmo con reiteradas interrupciones.

Por su parte, Always Ready, uno de los equipos más regulares del torneo, apostó por Moisés Paniagua y Enrique Triverio como sus hombres más desequilibrantes en ataque. Sin embargo, en varias ocasiones les faltó acompañamiento y fuerza para vulnerar a la defensa celeste, que se mostró atenta durante todo el partido.

En la mitad de la cancha, Fernando Saucedo y Héctor Cuéllar fueron los pilares de Always Ready, dando equilibrio a su equipo aunque ralentizando el juego en varios momentos.

Al minuto 33, el árbitro Dilio Rodríguez perdonó la expulsión del defensor de Always, Alex Rambal, quien cometió dos faltas duras sobre Guilmar Centellas en pocos minutos, merecedoras ambas de tarjeta amarilla y consecuente expulsión.

La primera mitad finalizó sin mayores emociones, con la mínima ventaja para Blooming.

En el complemento, Always Ready salió decidido a empatar y aprovechó algunos espacios que dejó la defensa celeste. Casi consigue la igualdad a través de Moisés Paniagua, quien quedó mano a mano con Braulio Uraezaña, pero su remate salió por encima del travesaño.

Para reforzar la ofensiva, el entrenador de Always, Baldivieso, retiró a Patricio Pernicone y Darío Torrico e ingresó a Héctor Bobadilla y Javier Uzeda, dos jugadores con mucha vocación ofensiva.

Tras esa jugada, Blooming tuvo la oportunidad de anotar el segundo gol. Alaniz asistió magistralmente a Franco Posse, pero el delantero uruguayo demoró demasiado y no pudo definir con comodidad.

Al minuto 60, Fernando Saucedo tuvo la chance del empate luego de una contra rápida. Paniagua asistió al capitán, quien tuvo tiempo y espacio para definir, pero Uraezaña se vistió de héroe con una atajada que el estadio celebró como un gol.

Cinco minutos después, Blooming anotó el segundo gol por medio de Franco Posse, pero tras revisión del VAR, el árbitro anuló la acción por fuera de juego.

Los últimos diez minutos fueron intensos y físicos. Always Ready adelantó líneas para buscar la igualdad, mientras que Blooming mantuvo el orden y apostó por el contragolpe, con buenas asociaciones entre Guido Vadalá y Martín Alaniz.

Mauricio Soria realizó cuatro variantes para cerrar el partido y reforzar la marca: ingresaron Gabriel Valverde, Juan José González, Matías Abisab y César Romero, en lugar de Santiago Etchebarne, Moisés Villarroel, Mauricio Cabral y Guilmar Centellas.

De forma infantil, un minuto después de los cambios, Juan José González fue expulsado tras propinar un codazo a Moisés Paniagua, dejando a Blooming con diez hombres. El jugador apenas duró dos minutos en cancha.

Soria respondió inmediatamente con el ingreso de Saúl Severiche por Guido Vadalá, uno de los más destacados del partido, para reforzar la defensa.

En el último minuto de juego, Always Ready también terminó con diez jugadores. Paniagua fue expulsado tras propinar un manotazo a César Romero.

Sin tiempo para más, Blooming aseguró una victoria fundamental que le permite seguir en la pelea por los primeros puestos.

Los celestes suman 31 puntos y están cuartos, a nueve unidades del líder The Strongest, mientras que Always Ready perdió el liderato y quedó con 37 puntos.