«Hubo tres equivocaciones para que Andrónico pierda las elecciones», afirma Félix Patzi

El vocero de Alianza Popular detalló que entre los errores están no tomar en cuenta a las organizaciones que impulsaron el proyecto, la segunda fue no tener la determinación firme de desmarcarse de Evo y el tercero mostrar subordinación al exmandatario.

eju.tv / Video: Gigavisión

Luego que ayer se conoció los resultados de las elecciones generales, en las que Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, pasaron a segunda vuelta, el presidente de la Alianza Popular, Félix Patzi, mencionó este lunes que existió tres equivocaciones para que el candidato presidencial Andronico Rodríguez pierda en la contiendad electoral. Entre la principal, subrayó que fue la subordinación que mostró la candidata a la vicepresidencia Mariana Prado, hacia Evo Morales y Álvaro García Linera.

“Hubo muchas equivocaciones, yo diría tres equivocaciones fundamentales. Uno, creo que no hemos sidos, creo que también soy parte de eso, no hemos sido capaz de reconocer a la gente que impulsó el proyecto Andrónico, no se ha tomado en cuenta a toda esa gente que se movilizaba. Por lo tanto, esa gente se ha retirado, porque no fueron tomados en cuenta como candidatos», afirmó.

Sostuvo que eso se debió a que en la Cámara de Senadores hay un grupo de funcionarios, quienes se encargaron de nombrar o designar a los candidatos, lo que fue uno de los “peores errores”.

Continuó e indicó que el segundo error, fue no tener una decisión firme de desmarcarse de Evo Morales, algo que ve como un error “fundamental”, debido a que si se hablaba de una renovación, se tenía que dejar de lado a Evo, ya que de lo contrario se lo veía como continuidad.

El tercero, fue mostrar subordinación al expresidente Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera. Uno de los claros ejemplos fue las respuestas en entrevistas que dio la candidata a la presidencia Mariana Prado, sobre el exmandatario, lo que hacía ver al partido político de Alianza Popular como subordinado.

“La candidata a la vicepresidencia (Mariana Prado) cuando decía Evo era mi jefe, Álvaro García Linera es mi jefe, la gente lo veía a Andrónico como un subordinado, por eso la gente dijo que es lo mismo que nada y es votar por Evo Morales, por tanto, esas fueron las equivocaciones y se debe aceptar esa realidad”, admitió Patzi.

Las declaraciones de Patzi se dan luego de que tras 20 años de hegemonía del MAS, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga disputarán la presidencia de Bolivia en el balotaje. Elecciones en Bolivia, el primero tiene al momento el 32,14% del conteo de votos, y el segundo le sigue con el 26,81%. Andrónico ocupa el cuarto lugar, con el 8,1%.