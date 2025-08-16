Informe legislativo halló conflicto de intereses de Omar Alarcón al frente de Botrading

Categorías EconomíaEtiquetas

La Comisión de Diputados evidenció un daño económico de 355 millones de dólares en la compra de gasolina y diésel, a través de una empresa constituida por YPFB en Paraguay. Alarcón, quien asumió la presidencia de YLB, renunció a la estatal de litio en las últimas horas.
Por Marco Antonio Belmonte 
Miembros de la Comisión Especial de diputados que investigó el caso Botrading. Foto: Cámara de Diputados
Miembros de la Comisión Especial de diputados que investigó el caso Botrading. Foto: Cámara de Diputados