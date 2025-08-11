Investigan la muerte de doce recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil

La Fiscalía informó que, como parte de las diligencias, receptará las versiones de las madres de los bebés, testigos y otras personas que puedan conocer lo ocurrido. Además, solicitó de manera urgente a los directivos del hospital las historias clínicas de los neonatos fallecidos y documentación adicional que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos. Peritos ingresarán al centro médico para realizar un reconocimiento en el lugar y levantar indicios.

El MSP reconoció que dos de las muertes podrían estar relacionadas con una infección causada por la bacteria Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, un patógeno capaz de provocar neumonía, septicemia y otras afecciones graves, y que presenta una creciente resistencia a los antibióticos. La cartera de Estado indicó que estos casos corresponden a contagios adquiridos en el hospital.

Se acusa a los funcionarios del hospital de reutilizar cánulas de oxígeno, aunque esto ha sido desmentido por las autoridades. (Pixabay) Se acusa a los funcionarios del hospital de reutilizar cánulas de oxígeno, aunque esto ha sido desmentido por las autoridades. (Pixabay)

Tras confirmar la presencia de la bacteria, el ministro de Salud, Jimmy Martin, dispuso la destitución del gerente del Hospital Universitario y ordenó que se brinde atención psicológica a los padres de los dos neonatos afectados. También anunció el inicio de una investigación interna en la institución para determinar responsabilidades y reforzar los protocolos de bioseguridad.

La Fiscalía abrió su investigación en paralelo a otros procesos de control. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) comunicó que iniciará una auditoría de calidad y un análisis de casos en el hospital para esclarecer las circunstancias de las doce muertes. La Defensoría del Pueblo, por su parte, envió un delegado provincial a recorrer las instalaciones el 10 de agosto, exigiendo a las autoridades del hospital un informe detallado en un plazo de tres días sobre los fallecimientos y sobre la disponibilidad de insumos médicos para la atención neonatal.