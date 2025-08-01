Jefe de campaña de Libre: “Si se ratifica fecha del debate del TSE, nos excusamos de participar”

Fuente: Unitel

La alianza Libre, que postula a la Presidencia a Jorge Tuto Quiroga, confirmó que ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cambiar la fecha del segundo debate, que organiza esta institución junto a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

Ocho son las fuerzas políticas convocadas para el martes 12 de agosto, mismo día en que Libre tiene programado su cierre de campaña en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un evento preparado con mucha anticipación, dijo Luis Vásquez, jefe de campaña.

“Les hemos pedido que cambien la fecha, pero tengo entendido de que nuestro pedido no se ha aceptado y que se ha ratificado de que será el 12, lo que colisiona con la fecha que habíamos determinado de cierre para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que para nosotros es vital y que lo tenemos programado hace mucho tiempo”, dijo a UNITEL.

En ese contexto, remarcó que “si no podemos asistir, vamos a agradecer, nos vamos a excusar, y vamos a continuar con nuestra agenda como está programada”.

“Hemos enviado una carta de que si se ratifica la fecha del debate (del TSE), nos excusamos de participar”, concluyó.

Debate sobhre cuatro ejes

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, indicó este viernes que el órgano decidió mantener la fecha del martes 12 de agosto en la ciudad de La Paz.

Anticipó que dicho encuentro tendrá cuatro ejes que serán discutidos entre los candidatos: economía, salud, educación y seguridad ciudadana.

“Institucionalmente está confirmado, estamos hablando de tres instituciones, confirmadísimo para este martes 12 de agosto bajo la misma hermenéutica de ese debate presidencial, con la totalidad de los ocho candidatos en Santa Cruz de la Sierra se realizará en la ciudad de La Paz”, señaló.