La increíble aparición de un cuerpo intacto que desapareció hace 28 años en un glaciar

Fuente: https://www.marca.com

Las historias de las desapariciones de personas en las regiones de alta montaña existen. Hay muchos casos documentados de alpinistas que caen en grietas de hielo o que resbalan por una cascada de hielo y es imposible acceder al cuerpo, ya sea por la dificultad de la zona o porque ni siquiera se llega a localizar, quedando en ese lugar para siempre o hasta que la naturaleza decida sacarlo a la luz.

Esto último es lo que ha ocurrido en Pakistán esta semana, cuando el cuerpo de un hombre desaparecido durante 28 años fue hallado en un glaciar en deshielo en la remota y montañosa región de Kohistán, en el citado país. Como suele ser habitual en estos casos y después de tanto tiempo, el descubrimiento fue casual, y en esta ocasión fue un pastor de la zona el que encontró el cuerpo del desaparecido en el llamado Valle de la Dama.

Bien conservado y con la ropa intacta

Se da la circunstancia de que el cuerpo encontrado estaba en un notable estado de conservación y, además, tenía las ropas que vestía el día de su desaparición intactas. De hecho, dentro de su ropa encontraron una tarjeta de identificación a nombre de Naseeruddin, lo que permitió a la policía local rastrearlo de modo que pudieron certificar que se trataba de una persona que desapareció en junio de 1997 después de que cayese en una grieta del glaciar que se encuentra en esa montaña.

Esta revelación ha sido posible debido al cambio climático que ha experimentado la región, donde las nevadas han menguado en los últimos años, circunstancia que han aprovechado los expertos para indicar que este descubrimiento es una muestra de cómo el cambio de las temperaturas ha acelerado el deshielo de los glaciares.

“Lo que vi fue increíble”, ha declarado a la BBC el pastor que encontró el cuerpo Omar Khan. “El cuerpo estaba intacto. Ni siquiera la ropa estaba rasgada”. El desaparecido tenía esposa y dos hijos. Viajaba a caballo con su hermano, Kathiruddin, el día de su desaparición. La información que ofreció la policía indica que fue una disputa familiar lo que los obligó a huir de su hogar.

De hecho, su hermano Kathiruddin fue el que ofreció más información a la BBC de cómo se produjo el suceso. Entraron en una cueva y su hermano no regresó, y entró a buscarlo pero nunca más supieron de él.