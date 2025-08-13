«Le arrebataron 1.613 días de vida a una inocente», reclama Añez desde la cárcel

El 12 marzo de 2021, Añez fue capturada en Trinidad y luego traslada a La Paz por el denominado caso Golpe I.

La expresidenta Jeanine Añez reclamó este miércoles, al cumplir cuatro años y cinco meses de encierro, que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) le arrebató de forma deliberada «1.613 días de vida a una inocente».

«Hoy, 13 de agosto, cumplo cuatro años y cinco meses de la privación de mi libertad, de la manera más cruel, injusta, ilegal y canalla como se puede tratar a una mujer política que se jugó por una sucesión constitucional que no pidió ni quiso, pero que asumió con el valor y la responsabilidad que muchos no tuvieron», se lee en el texto que compartió la tarde de este miércoles.

El 12 marzo de 2021, Añez fue capturada en Trinidad y luego traslada a La Paz por el denominado caso Golpe I, en el que fue acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Durante su detención preventiva se activó el proceso Golpe II, en el que ya fue condenada a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución,

Asimismo, fueron activados otros procesos en su contra, como las investigaciones por las muertes en Sacaba y en Senkata, y el caso EBA, por el cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó este miércoles la decisión que establece que debe ser procesada en un juicio de responsabilidades como expresidenta.

En su mensaje, Añez identifica a los hoy candidatos Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, el ahora viceministro Jhonny Aguilera, el abogado evista Wilfredo Chávez, el exministro Iván Lima y el mismo presidente Luis Arce de ser quienes planificaron y ejecutaron su captura.

«Me arrancaron de mi hogar en Trinidad el exministro Eduardo del Castillo y el excomandante de la Policía Jhonny Aguilera, en un operativo que jamás organizaron contra el delincuente confeso y prófugo en el Chapare, Evo Morales (…). En complicidad con el exministro de Justicia, Iván Lima Magne, el exfiscal general Juan Lanchipa, el presidente Luis Arce Catacora, el exprocurador Wilfredo Chávez, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, le arrebataron deliberadamente 1.613 días de vida a una inocente«, lamentó.