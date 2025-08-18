“Logramos salvar a la sigla del MAS-IPSP”, dice Del Castillo y convoca a “compañeros desorientados a volver a casa”Categorías PolíticaEtiquetas , Elecciones Generales 2025 18/08/2025 El candidato del MAS saludó los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta electoral. [RRSS] / Eduardo del Castillo, candidato del MAS-IPSP, en su mesa de votación.Fuente: Unitel eju.tv El candidato del MAS-IPSP, Eduardo del Castillo, se pronunció este lunes en sus redes sociales tras los resultados electorales del domingo, en el que su sigla logró el 3,1%, según el conteo rápido de UNITEL. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Saludo a los candidatos que llegaron a segunda vuelta, deseándoles éxitos en sus campañas, por haber enamorado al electorado”, afirmó. Según los datos del conteo rápido, Rodrigo Paz del PDC y Jorge Quiroga, de Libre, lograron pasar a segunda vuelta prevista para octubre. Del Castillo señaló que “nuestros objetivos fueron cumplidos, logramos salvar a la sigla del MAS-IPSP”, la cual fue “dañada” no solo por los ataques de “sectores reaccionarios”, sino que fue la sigla más damnificada “después la guerra intestina entre ambos bandos fratricidas”. El exministro de Gobierno afirmó lamenta que varios allegados del MAS se alejaron del partido “siguiendo falsos ídolos, ídolos de barro, quienes al final nos llevaron a esta derrota”. “A esos compañeros y compañeras desorientados les invitamos a volver a su casa, siempre serán recibidos, y a quienes traicionaron al instrumento les decimos que los traidores no serán respetados nunca, ni por el enemigo y serán juzgados por la historia”, dijo. Afirmó que el Gobierno entrante no deberá ir contra las conquistas sociales y que el MAS se renovó ahora con dirigentes nuevos y cuadros políticos renovados. “Llegó el momento de autocrítica y balance, llegó el momento de reagruparnos de cara a los siguientes años, de corregir los errores. Sepan, todas y todos, que más temprano que tarde el MAS-IPSP volverá a gobernar Bolivia”, señaló.