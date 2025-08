Luis Arce inicia la despedida de su gestión; afirma que continuará en la defensa del proceso de cambio ‘donde quiera que esté’

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Luis Arce. Foto: infobae

Arce empieza a despedirse y pide a campesinos votar para seguir recibiendo bonos. Asamblea Legislativa paralizada por actos del 6 de agosto y recta final de campañas proselitistas. El 80% de los medicamentos subió de precio y se agudiza la escasez. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce empieza a despedirse y pide a campesinos votar para seguir recibiendo bonos

La celebración del Día de la Revolución Agraria impuesta por el expresidente Evo Morales fue aprovechada por su sucesor, Luis Arce, quien ya lanza discursos de despedida en los actos de masas a los que concurre. Esta vez aprovechó su discurso para abogar por el voto para el ‘proceso de cambio’ porque no identificó al candidato de su preferencia. “Hemos cumplido en estas circunstancias y exitosamente, en beneficio del productor campesino, por eso hermanos, siempre, nosotros los vamos a llevar en el corazón, sabemos que todavía hay mucho por hacer, pero, donde quiera que estemos, ahí vamos a estar en la lucha, siempre defendiendo nuestro proceso de cambio”, dijo Arce a los campesinos. El gobierno preparó un acto de masas para la celebración del Día de la Revolución Agraria que se recuerda el 2 de agosto, y lo hizo en el coliseo de la localidad de Caranavi, tal vez para evitar los sucesos de hace una semana cuando campesinos evistas impidieron la proclamación del binomio oficialista, Eduardo del Castillo y Milan Berna.

– Asamblea Legislativa paralizada por actos del 6 de agosto y recta final de campañas proselitistas

A poco de retornar del receso de dos semanas, la Asamblea Legislativa nuevamente estará paralizada hasta antes de la jornada de votación por dos razones: los actos protocolares que se desarrollarán en Sucre y la recta final de la campaña proselitista que deben encarar los legisladores que buscan quedarse en sus curules. “Lamentablemente no han renunciado a sus cargos para ser candidatos y van a recibir sueldos de 21 mil bolivianos de hacer campaña, muchos de los candidatos buscan repetir los privilegios que tienen. Eso afecta al trabajo de la Asamblea que nuevamente estará paralizada hasta antes de las elecciones”, afirmó el diputado Marcelo Pedrazas. Al menos 30 senadores y diputados buscan quedarse en la Asamblea Legislativa por cinco años más, la mayor parte de ellos postulan por otra organización política o alianza partidaria. Entre los aspirantes se encuentra también el titular de Senado, Andrónico Rodríguez (elegido por el MAS y ahora apartado del mismo), que postula a la presidencia del Estado.

– Debate presidencial: «Fue una oportunidad para vencer el voto blanco y nulo», según analista

En una jornada clave para la democracia boliviana, el debate presidencial ha logrado captar la atención de miles de ciudadanos que buscan claridad rumbo a las elecciones del próximo 17 de agosto. El abogado constitucionalista César Cabrera ofreció su análisis tras el evento, resaltando tanto sus fortalezas como sus ausencias institucionales. “Ha sido un debate que, por fin, todos los bolivianos hemos podido seguir de forma democrática. Escuchamos a todos los candidatos habilitados”, destacó Cabrera. Sin embargo, cuestionó la escasa anticipación con la que el Tribunal Supremo Electoral organizó el evento, señalando que “esta labor debió ser planificada mucho antes” y que medios como Red Uno han tenido que llenar ese vacío institucional. A pesar de las críticas, Cabrera sostiene que este debate podría ser un punto de inflexión frente al preocupante porcentaje de votantes indecisos y el crecimiento del voto blanco y nulo, una tendencia que –según él– se ha visto avivada por figuras como Evo Morales.

– A dos semanas de las elecciones, Evo se reúne con delegaciones del Runasur y denuncia deportaciones

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) mantiene este sábado un encuentro con delegaciones internacionales que conforman el Runasur, una organización de políticos de izquierda y movimientos sociales, en el que denunció deportaciones de varios dirigentes de Suramérica. El exgobernante boliviano recibió a nueve delegaciones en el Trópico de la central Cochabamba, su bastión político y sindical, para celebrar los 200 años de independencia de Bolivia, a dos semanas de las elecciones generales en las que insiste en participar pese a no tener partido y estar inhabilitado. Dirigentes de Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, Guatemala, Chile y Brasil se reunieron en el estadio de la localidad de Ivirgarzama, para reflexionar sobre cómo «crear un movimiento intercontinental» con el objetivo de «defender la vida y la humanidad». Morales denunció que esta madrugada el dirigente campesino de Ecuador Humberto Cholango fue deportado a su país y que hace tres días lo mismo ocurrió con un líder mexicano.

– «No puedo ni comer un plato de comida, que genera suspicacia», dice Mariana Prado

La candidata a la vicepresidencia de Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Mariana Prado, denunció este viernes hostilidad en su contra, pero asegura que no se doblegará. “No puedo ni respirar, no puedo ni comer un plato de comida, que ya genera suspicacia”, declaró. “Hay momentos que abro las redes y quiero llorar, o sea francamente quiero llorar. Me afecta muchísimo. Trato de engrosar la piel, pero me duele mucho y más por mi familia”, dijo la candidata. Explicó que le gustaría recibir cuestionamientos sobre su posición política o gestión como ministra de Planificación, pero el 90% de los ataques se abocan a aspectos como su físico y hasta la forma en que come. “O sea no puedo ni respirar, no puedo ni comer un plato de comida, que ya genera suspicacia. Las redes construyen esta imagen de antipatía, de desprecio y eso a mí me duele muchísimo”, expresó. “No puede ser que la participación de la mujer en la política sea una cosa tan dura, sea algo que afecte a la imagen personal de una manera tan nociva”, reflexionó.

– Economista Romero acusa manipulación en la estimación del PIB

El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, cuestionó la reciente cifra presentada por el Ministerio de Economía, que estima un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de $us 55.177 millones para el primer semestre de 2025. En su criterio, este dato no solo carece de respaldo técnico, sino que constituye un “artificio matemático” para minimizar el peso de la deuda externa en relación al tamaño de la economía. “Se está tratando de mostrar que la deuda externa solo representa el 25% del PIB, pero esta cifra carece de lógica económica. No hay evidencia oficial de un PIB trimestral para 2025, ni siquiera del primer trimestre, y sin embargo se habla de un semestre con resultados extraordinarios, cuando todos los indicadores apuntan a un estancamiento económico”, afirmó el analista. Romero recordó que el crecimiento económico de 2024 fue de apenas 0,73% y que, por tanto, es incoherente proyectar un salto tan significativo del PIB en uno de los períodos más críticos de la última década.

– El 80% de los medicamentos subió de precio y se agudiza la escasez

La Asociación de Propietarios de Farmacias del país advirtió que el 80% de los medicamentos sufrió un incremento de precios de entre 20% y 30%, situación que agrava tanto el abastecimiento como el acceso de la población a tratamientos médicos. La representante del sector, Carla Torrez, alertó que la falta de dólares, el aumento de aranceles y las restricciones logísticas están detrás del alza, que afecta principalmente a productos de alta demanda en esta época del año, como jarabes pediátricos y medicamentos inyectables. “El sector farmacéutico sigue en emergencia porque las distribuidoras e importadoras continúan subiendo los precios y lo único que nos dicen es que es por la crisis económica y la falta de divisas”, explicó. Recalcó que las farmacias no son responsables de la escalada de precios, pero enfrentan el malestar de los pacientes al momento de vender los productos. Torrez denunció que los medicamentos de temporada, como los usados contra infecciones respiratorias, han sufrido fuertes incrementos.

– Trabajadores en salud anuncian otra semana de paro en Santa Cruz

El sindicato de Trabajadores en Salud de Santa Cruz anunció que instalará otro paro de 120 horas a partir del lunes 4 de agosto ante la “intransigencia” de las autoridades departamentales en torno al reclamo del sector por el pago del bono de vacunación. Ese departamento se verá otra vez imposibilitado de acudir a los hospitales para recibir consulta externa. Durante toda la semana pasada, los pacientes no recibieron atención en hospitales de primer, segundo y tercer nivel, que solo atendieron emergencias; muchos esperan programación de operaciones y pruebas de laboratorio. La decisión del nuevo paro fue asumida tras la reunión del viernes entre representantes del sector, tanto de la ciudad como provincias. “Tuvimos reuniones con todos los dirigentes de cada sindicato, tanto de ciudad como provincias, y se ha determinado que, si no recibimos ninguna respuesta, empezamos el paro de 120 horas a partir del lunes 4”, señaló Celina Rosales, ejecutiva de los trabajadores en salud.

– Incendio en Tarija: El fuego arrasó con cerca de 3.500 hectáreas en la Reserva Biológica de Sama, señala el director

El director de la Reserva Biológica de Sama (Tarija), Alain Medina, informó este sábado que existen más de 3.500 hectáreas quemadas en el área natural del departamento tarijeño. Esta institución es dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), del Ministerio de Medio Ambiente. “En el último reporte en San Pedro de Sola, tenemos aproximadamente 1.600 hectáreas; en el Rincón de la Victoria, 1.030 un poco más, y en Pino Sud tenemos 872 hectáreas quemadas”, declaró. Medina agregó que las cifras que dio solo corresponden al área protegida que está a su cargo; sin embargo, señaló que existen otras áreas que también están afectadas. “El fuego se ha extendido de manera increíble, se ha descontrolado (…) Uno de los mismos autores que ha intentado sofocar el incendio, ha tenido quemaduras de consideración y fue trasladado a un hospital y tenemos entendido que ha fallecido, esto pasó en el rincón de la Victoria”, declaró. Hasta el sábado, se reportaron cuatro puntos de incendio que están afectando hectáreas de la reserva biológica.

– Con más de 25 advocaciones marianas, arranca la festividad de la Virgen de Urkupiña en Quillacollo

La fe mariana tomó las calles de Quillacollo este sábado con la llegada de más de 25 advocaciones marianas al templo San Ildefonso, marcando el inicio oficial de las festividades de la Virgen de Urkupiña, una de las celebraciones religiosas más multitudinarias de Bolivia. Desde tempranas horas de la mañana, imágenes veneradas provenientes de distintos rincones del país se dieron cita en el Encuentro de Advocaciones Marianas, un evento que, más allá del fervor religioso, simboliza la unidad espiritual y cultural del pueblo católico boliviano. Bajo un cielo despejado y entre cánticos, flores y velas, la feligresía rindió homenaje a las diferentes representaciones de la Virgen María, destacando la diversidad de formas en que el amor y la devoción mariana se manifiestan en la vida de los creyentes. La festividad de la Virgen de Urkupiña, cuyo núcleo se celebra del 9 al 11 de agosto —adelantándose una semana este año— incluye una serie de eventos que combinan espiritualidad, cultura y devoción.