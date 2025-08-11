“Nuestra única opción es Andrónico”, señalan campesinos de Santa Cruz tras alejarse del arcismo

El dirigente exhortó a las organizaciones y a la población boliviana a sumarse a la Alianza Popular, con el fin de evitar, en su criterio, que “la derecha» vuelva al gobierno, haciendo énfasis en que antes de 2005 el país vivió «con sangre, luto y la entrega de empresas».

Un grupo de campesinos del departamento de Santa Cruz anunció este lunes su ruptura con el arcismo y expresó su respaldo al proyecto político encabezado por Andrónico Rodríguez, candidato presidencial por Alianza Popular, con miras a las elecciones del domingo 17 de agosto.

«Ante estas elecciones nacionales, solamente el movimiento campesino, indígena, originario y el pueblo boliviano se sienten identificados con un solo candidato: nuestro hermano Andrónico Rodríguez. En tal sentido, todo el pueblo boliviano debe unirse para no permitir que la derecha vuelva al gobierno», sostuvo el dirigente de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, Joel Huarachi, quien dijo que tras un amplio análisis, debate y consultas con las bases, se determinó que la única alternativa para el movimiento campesino, indígena y originario es unificarse en torno a la figura de Rodríguez.

El dirigente exhortó a las organizaciones y a la población boliviana a sumarse a la Alianza Popular, con el fin de evitar, en su criterio, que “la derecha» vuelva al gobierno, haciendo énfasis en que antes de 2005 el país vivió «con sangre, luto y la entrega de empresas y recursos naturales a potencias extranjeras».

Finalmente, Huarachi reiteró que el movimiento campesino de Santa Cruz está decidido a trabajar por la unidad del pueblo boliviano y a fortalecer el respaldo a Andrónico Rodríguez de cara a las próximas elecciones nacionales.

«La única alternativa y opción que tiene el pueblo boliviano, la izquierda boliviana, es nuestro hermano Andrónico Rodríguez con la Alianza Popular. Por ello, llamamos a todos nuestros hermanos de todo el departamento de Santa Cruz y de Bolivia, a todo el pueblo, a sumarse a esta causa», sostuvo.

Este apoyo se da, luego que en horas de la mañana de esta jornada, la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz comunicó que determinó retirar su respaldo al candidato Rodríguez, ante su negativa a sustituir a las candidatas a la vicepresidencia, Mariana Prado y a la del Senado, Susana Bejarano.