Obligar a un elector a mostrar su voto en fotografías es un delito electoral y tiene sanciones, advierte vocal del TSE

Obligar a un elector a mostrar su voto en fotografías es un delito electoral y tiene sanciones, advierte vocal del TSECategorías Política, VideosEtiquetas , Elecciones Generales 2025 15/08/2025 Las personas que incurran en este tipo de irregularidades serán investigadas por el delito de coacción electoral, según el TSE. [Foto: AFP] / Las elecciones generales están programadas para este 17 de agostoFuente: Unitel eju.tv El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, advirtió este viernes que está prohibido exigir a los electores que muestren su voto mediante fotografías, y que este tipo de irregularidades son pasibles a sanciones penales. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Hemos recibido denuncias sobre funcionarios que estarían siendo obligados a tomar una fotografía de su voto. Esto está totalmente prohibido. En caso de comprobarse, los tribunales electorales remitirán el caso al Ministerio Público”, declaró el vocal a la red UNITEL. En caso de presentarse denuncias, el vocal Vargas dijo que las autoridades que ejerzan presión contra funcionarios públicos serán puestas ante la Justicia. “Sea autoridad nacional, departamental o municipal, que este obligando o coaccionando en el voto deberá responder a la justicia. El voto es secreto, libre y nadie puede ser obligado”, dijo. El vocal Vargas espera que este tipo de extremos no sucedan en las elecciones a tiempo de señalar los delitos por los cuales son pasibles las personas que obliguen a realizar estos ilícitos. “Esperamos que exista este respeto y esperamos que todos puedan votar de manera libre. Hay una serie de delitos como la coacción electoral, entonces no vamos a escatimar ninguna decisión del Ministerio Publico”, dijo.