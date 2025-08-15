Obligar a un elector a mostrar su voto en fotografías es un delito electoral y tiene sanciones, advierte vocal del TSE

Las personas que incurran en este tipo de irregularidades serán investigadas por el delito de coacción electoral, según el TSE.

[Foto: AFP] / Las elecciones generales están programadas para este 17 de agosto
Fuente: Unitel   

 

eju.tv


 

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, advirtió este viernes que está prohibido exigir a los electores que muestren su voto mediante fotografías, y que este tipo de irregularidades son pasibles a sanciones penales.

“Hemos recibido denuncias sobre funcionarios que estarían siendo obligados a tomar una fotografía de su voto. Esto está totalmente prohibido. En caso de comprobarse, los tribunales electorales remitirán el caso al Ministerio Público”, declaró el vocal a la red UNITEL.

En caso de presentarse denuncias, el vocal Vargas dijo que las autoridades que ejerzan presión contra funcionarios públicos serán puestas ante la Justicia.

“Sea autoridad nacional, departamental o municipal, que este obligando o coaccionando en el voto deberá responder a la justicia. El voto es secreto, libre y nadie puede ser obligado”, dijo.

El vocal Vargas espera que este tipo de extremos no sucedan en las elecciones a tiempo de señalar los delitos por los cuales son pasibles las personas que obliguen a realizar estos ilícitos.

“Esperamos que exista este respeto y esperamos que todos puedan votar de manera libre. Hay una serie de delitos como la coacción electoral, entonces no vamos a escatimar ninguna decisión del Ministerio Publico”, dijo.