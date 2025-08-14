Presuntos actos irregulares de Botrading fueron denunciados hace tiempo, pero Fiscalía no actuó, señala diputada evista

Asimismo, consideró que la investigación no debe convertirse en un “saludo a la bandera” que permita liberar de procesos a los responsables de los presuntos actos de corrupción en YPFB. “La Fiscalía debe actuar de manera transparente e imparcial».

La diputada evista Gladys Quispe afirmó este jueves que los presuntos hechos irregulares relacionados con Botrading fueron reportados con pruebas ante la Fiscalía desde hace tiempo, en referencia a la que presentó la exministra Teresa Morales, a quien no hicieron caso. Según la legisladora, esto retrasó la investigación y permitió que los responsables eviten rendir cuentas.

“Podríamos aplaudir que finalmente la Fiscalía haya admitido una denuncia, pero es preocupante que se trate de un exfuncionario cercano a (Armin) Dorgathen, mientras denuncias anteriores con elementos de prueba suficientes, presentadas por el diputado Héctor Arce y por la exministra Teresa Morales, no fueron atendidas. Lamentablemente, hasta la fecha no hay respuesta. En cambio, la demanda presentada por un exfuncionario cercano a Dorgathen sí fue aceptada. Esperamos que el Ministerio Público investigue realmente y llegue a la verdad material de los hechos”, señaló Quispe.

Asimismo, consideró que la investigación no debe convertirse en un “saludo a la bandera” que permita liberar de procesos a los responsables de los presuntos actos de corrupción en YPFB. “La Fiscalía debe actuar de manera transparente e imparcial, citar a quienes presentaron las denuncias y llegar a la verdad material de los hechos. El país necesita conocer a los responsables de la crisis de combustible y económica que atraviesa Bolivia”, enfatizó.

De forma paralela, la diputada criticó a sus colegas de la oposición, de quiénes cuestionó y preguntó: «¿qué moral tiene la oposición para hablar ahora de estos temas? Han tenido suficiente tiempo y varias sesiones para plantear lo que el señor (diputado Enrique) Urquidi pretende recién. La oposición, con Urquidi como jefe de bancada, siempre viabilizó proyectos a favor del gobierno de Luis Arce Catacora. Pretenden ahora figurar con este tema, justo cuando el Ministerio Público iniciará las investigaciones. A la oposición no le creemos nada”, observó Quispe.

La diputada reiteró que los responsables deben rendir cuentas, debido a que los ciudadanos y transportistas continúan enfrentando dificultades por el desabastecimiento de combustible, consecuencia de los presuntos actos irregulares denunciados con anterioridad.