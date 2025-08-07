Salud intensifica la vacunación para controlar la epidemia de sarampión, Santa Cruz concentra el 83% de los casos

Ante el incremento sostenido de casos de sarampión en el país, el viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enriquez, informó que se confirmaron 229 casos positivos, de los cuales el 83% se concentran en el departamento de Santa Cruz, por lo que en el país continúa activa la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional que tiene como principal acción la vacunación masiva.

“Tenemos la vacuna distribuida en más de 3.600 establecimientos de salud, lo que nos permite afirmar que existe la posibilidad de controlar este brote mediante la vacunación. Pero es importante que la población cumpla también con las medidas de bioseguridad y presente el carnet de vacunación, especialmente, ahora que los niños retornan a clases presenciales”, explicó el viceministro en contacto con los periodistas, desde la ciudad de Sucre.

Según el reporte del Ministerio de Salud, hasta la fecha, Bolivia reporta un total de 229 casos confirmados, distribuidos en ocho de los nueve departamentos del país. Santa Cruz concentra la mayor cantidad de casos, con 192 personas afectadas, lo que representa más del 83% del total nacional.

En el departamento de La Paz se confirmaron 13 casos, mientras que en Potosí 6; Cochabamba 6; Chuquisaca 4; Beni 4; Oruro 3 y Pando 1 caso. El departamento de Tarija no reportó casos confirmados.

El viceministro destacó que la vacunación se ampliará progresivamente a la población mayor de 14 años, en respuesta a la demanda creciente.

“En las próximas semanas tendremos disponibilidad y disposición para ampliar la cobertura a este grupo poblacional, con el objetivo de garantizar que toda la población esté protegida”, afirmó.

Recordó que la presentación del carnet de vacunación es fundamental para los escolares, como una medida que permite un retorno seguro a las aulas, luego del descanso pedagógico. Asimismo, las medidas de bioseguridad establecidas en las unidades educativas para evitar contagios.

El Gobierno continúa trabajando en acciones preventivas y de respuesta frente al brote epidémico de sarampión en coordinación con los gobiernos municipales y departamentales.

El Sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que afecta principalmente a niñas y niños. Por ello la vacunación con las dosis de SRP y SR se aplican a niñas y niños de 1 a 14 años de edad.

