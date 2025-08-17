Samuel emite su voto: «Más del 90% de los bolivianos quiere una solución democrática y pacífica»

El líder de la Alianza Unidad debía votar a las ocho de la mañana, pero debió esperar que su mesa esté disponible en el recinto donde está empadronado.

El candidato Samuel Doria Medina sufragó pasada las nueve de la mañana en el colegio Franco Boliviano, de la zona Sur de La Paz, donde aseguró que la ciudadanía busca una solución pacífica a la crisis a través de la democracia.

«He cumplido con el deber ciudadano de emitir mi voto, es un día muy importante para los bolivianos porque a través del voto podemos salir de esta crisis económica de manera cívica y democrática», declaró Doria Medina.

El líder de la Alianza Unidad debía votar a las ocho de la mañana, pero debió esperar que su mesa esté disponible en el recinto donde está empadronado.

«Decirles a todos los bolivianos que vayan, que voten, que emitan su voto temprano y dejen escuchar su voz. Más del 90% de los bolivianos quiere una solución a través del voto, de manera democrática y pacífica, los bolivianos tienen que cuidar su voto, estar atentos al conteo y hacer respetar su voto«, sostuvo.

Después de votar en la sede de gobierno, el postulante a la primera magistratura del Estado se trasladará a la ciudad de Santa Cruz para acompañar a sufragar al hijo del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho; después tiene previsto llegar a Cochabamba y, al final de la tarde, regresar a La Paz para el conteo de votos.