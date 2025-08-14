Siñani dice que recibió llamadas de evistas que aceptaron su desafío de irse a los puños

El dirigente gremial quiere medirse en una pelea con Morales porque considera un insulto sus convocatorias a desconocer las elecciones y sostiene que el cocalero mandó a atentar contra su vida.

El dirigente de la Central de Trabajadores de Bolivia, Toño Siñani, aseguró este jueves que luego de su desafío público a enfrentarse a puños con Evo Morales recibió llamadas de seguidores del dirigente cocalero, quienes supuestamente aceptaron su convocatoria.

«He recibido invitaciones que preguntan si yo voy a venir, yo les digo de frente, de cara al pueblo boliviano, yo soy alteño, no me voy a ocultar, no me van a arrinconar u ocultar como el chapareño Evo Morales Ayma, vamos a andar por la ciudad de El Alto, sin seguridad, sin nada», señaló Siñani.

El también representante de los gremiales de El Alto hizo el miércoles 13 de agosto una convocatoria pública al exjefe del MAS, para que solucionen sus diferencias en una pelea a puño limpio.

«Yo les digo de frente: ¿quieren? Nos peleamos, no hay miedo, pero encima del que venga a pelear conmigo después quiero pelear con Evo Morales Ayma, que no sea maricón, que no se esté ocultando detrás de las mujeres», desafió otra vez Siñani.

El dirigente gremial quiere medirse en una pelea con Morales porque considera un insulto sus convocatorias a desconocer las elecciones y sostiene que el cocalero mandó a atentar contra su vida.

«Evo Morales Ayma ya hemos visto que no es de bolas, desde el Chapare amenaza, pero nunca viene de frente, primero manda a sus matones; mande al que mande me saco la miércoles con esa persona, pero luego como hombrecito Evo Morales Ayma se tiene que sacar la miércoles conmigo», manifestó Siñani.