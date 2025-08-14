TSE: Jurado de cada mesa tiene la obligatoriedad de mostrar por cinco minutos el acta electoral para que la población tome fotografías

Este domingo 17 de agosto la población mayor de 18 años debe asistir a las urnas para elegir a las máximas autoridades del Ejecutivo nacional y las del Legislativo.

Fuente: Unitel

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, indicó que una vez rellenada el acta electoral, el jurado “está obligado a mostrar el acta ” y por cinco minutos cualquier ciudadano puede tomar una fotografía o escanear el documento.

Este domingo la población mayor de 18 años debe asistir a las urnas a votar en las elecciones generales , en las que se elegirá a las máximas autoridades del Ejecutivo nacional y a las de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En esta línea, explicó que la foto la pueden tomar los delegados de los partidos y también los ciudadanos.

“Hemos incluido una norma, una obligación para el jurado electoral, que antes de guarda el aFcta en el sobre de seguridad, el jurado está obligado a mostrar el acta”, insistió.

Medidas de seguridad

Ávila comenzó comentando que el acta de votación tiene un código QR, un código de barra y tintas invisibles, entre otras medidas de seguridad. Agregó que para evitar que se altere los datos ingresados al momento del conteo de votos, cada acta tiene 12 copias, en las que aparecerán los datos inscritos en la original.

Agregó que las actas de votación tendrán también un sticker transparente, que se colocará una vez rellenado los datos, para que nadie pueda adulterar lo escrito, pues al tratar de desprenderlo se daña el papel.

El Padrón Electoral para los comicios del 17 de agosto es de 7,9 millones de bolivianos registrados en Bolivia, Santa Cruz es el departamento con más habilitados.

Cada mesa de votación del país debe abrir a las 8:00, aunque si alguna tiene alguna demora debe extender su tiempo de funcionamiento hasta completar las ocho horas.