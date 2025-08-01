Tuto baja el tono al aterrizar en Tarija, tras denuncia de supuesto «sabotaje»

El aspirante a senador, José Manuel Ormachea, denunció «sabotaje» a la aeronave que transportaba de La Paz a Tarija, a Tuto y su comitiva, al no poder aterrizar en la capital chapaca a la hora prevista.

Por: eju.tv / Video: Libre

El candidato presidencial de Libre, Jorge Tuto Quiroga, tras aterrizar en Tarija, al promediar el mediodía, restó dramatismo a la denuncia con ribetes de escándalo formulada por Juan Manuel Ormachea.

El aspirante a senador, denunció «sabotaje» a la aeronave que transportaba a Tuto y su comitiva, al no poder aterrizar en la capital chapaca a la hora prevista, sino casi una hora después, por falta de autorización de las autoridades del aeropuerto Oriel Lea Plaza.

El candidato Jorge Tuto Quiroga a su llegada a Tarija. / Foto: eju.tv
«Ya estamos aquí con un poco de retraso», expresó Quiroga en un video que grabó a su llegada a Tarija. También explicó que habían demorado en la partida de La Paz, por esperar a JP Velasco que venía de Santa Cruz y su vuelo se retrasó por la impuntualidad de BoA. A diferencia de la versión de Ormachea, Tuto dijo que sí había combustible (suficiente) en su aeronave.

Quiroga tiene actividades proselitistas de cierre de campaña en la capital tarijeña este domingo y luego partirá con similar propósito hacia Trinidad, Beni.

