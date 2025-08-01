Tuto baja el tono al aterrizar en Tarija, tras denuncia de supuesto «sabotaje»

El aspirante a senador, José Manuel Ormachea, denunció «sabotaje» a la aeronave que transportaba de La Paz a Tarija, a Tuto y su comitiva, al no poder aterrizar en la capital chapaca a la hora prevista.

Por: eju.tv / Video: Libre / Video: Libre

El candidato presidencial de Libre, Jorge Tuto Quiroga, tras aterrizar en Tarija, al promediar el mediodía, restó dramatismo a la denuncia con ribetes de escándalo formulada por Juan Manuel Ormachea.

El aspirante a senador, denunció «sabotaje» a la aeronave que transportaba a Tuto y su comitiva, al no poder aterrizar en la capital chapaca a la hora prevista, sino casi una hora después, por falta de autorización de las autoridades del aeropuerto Oriel Lea Plaza.

«Ya estamos aquí con un poco de retraso», expresó Quiroga en un video que grabó a su llegada a Tarija. También explicó que habían demorado en la partida de La Paz, por esperar a JP Velasco que venía de Santa Cruz y su vuelo se retrasó por la impuntualidad de BoA. A diferencia de la versión de Ormachea, Tuto dijo que sí había combustible (suficiente) en su aeronave.

Quiroga tiene actividades proselitistas de cierre de campaña en la capital tarijeña este domingo y luego partirá con similar propósito hacia Trinidad, Beni.

